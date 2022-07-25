自由廣場》反詐騙 請參考AGCOM

◎ 魏思源

邁入數位經濟時代，詐騙手法也與時俱進。過去電話詐騙只是亂編故事矇騙，但現在詐團常會假借券商、看盤系統商、理財達人，甚或銀行高管的名義，以「推薦股票」為號召標的，以達其詐財目的。

預防詐騙，目前刑事局的防制手法與因應之道，是提供各類詐騙簡訊的「關鍵字」給電信業者，對含有特定關鍵字的簡訊進行阻斷。但阻絕簡訊發送是根據刑事局「165」反詐騙中心提供的關鍵字進行篩選過濾，換句話說，如果民眾收到簡訊未向「165」反映查證，警方能夠蒐集到的關鍵字更新資料相對就少，而這從攔阻二千多萬則簡訊和斷話一萬多個門號以後，簡訊仍天天出現看來，警方阻詐的成效相當有限。

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其實防堵詐騙最有效的辦法，是透過各機構的資料彼此串聯，「就像聯徵中心一樣，搭一個共享平台，扮演異常交易警示的功能，將詐騙資訊集中分析。」如果金融業和電信業的資料，未來可以跨機構共享、比對，相信反詐騙就能夠做得更好。

例如義大利，由該國電信主管機關AGCOM主導，要求電信業者分享SIM卡資訊給銀行，以便銀行在用戶使用手機交易時，可以先檢查該SIM卡變更紀錄。

這項試驗性政策在二○一八年推動，政府做莊，並由一間公私合營的科技公司提供技術，讓銀行可以連線存取電信業者的資料，檢查使用者的SIM卡「幾歲」，在第一時間偵測出短時間內更換過SIM卡的手機。

而且，銀行不需要額外存取客戶的個人手機資料，所有的驗證發生在電信業者和銀行之間的即時運算，讓資料不落地，減少被駭風險。

各國所以展現嚴厲打擊詐騙犯罪的決心與努力，乃是因為深知詐騙最可怕的，其實不只是金錢上的損失，而是它正撕裂社會的信任！

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）

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