自由廣場》機場何時搞定無人機？

◎ 蕭福松

桃園機場二十二日下午四時三十一分接獲民眾通報，在機場跑道23L方向二公里處發現無人機，航管單位立即通知航警局派員前往查看，證實確有遙控無人機活動。為維護飛航安全，立即通知塔台暫停起降共三十四分鐘，受影響航班十七架次，旅客一○九七人。

桃機對這架遙控無人機後續有沒有進一步處置，不得而知，但發聲明表示，依據《民用航空法》規定，在劃定公告機場四周一定距離範圍內，從事遙控無人機飛航活動者，經查證屬實將處三十萬元以上一百五十萬元以下罰鍰。

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遙控無人機在機場上空「亂飛」，並非首例。民國一○五年八月十五日晚，一架從香港飛回台中的華信班機，在準備降落清泉崗機場時，發現閃爍著耀眼LED燈的無人機闖入機場，為安全起見，在空中盤旋等待狀況解除。後因油料不足，轉飛高雄小港機場加油後，再飛回台中降落，延誤旅客行程超過兩個小時。事發當時，軍方負責的塔台、民航站和航警隊都互推責任，結論是沒找到無人機玩家。

飛航管制區內，不准有任何會影響飛安的障礙物，這是必須嚴格遵守的規範。然桃機和清泉崗機場的反應，給民眾的感覺，就是「奈何不了一架無人機」。

無人機進入飛航管制區影響飛安，情勢緊迫，理應可由航警直接開槍擊落，事後再追究玩家將其移送法辦。但顯然這種斷然處置，有一定程度的責任和風險，沒有人敢扛起責任斷然行動，於是通報來通報去，結果什麼事都沒做，等無人機自動消失。倒楣的是旅客和航空公司！

兩起事件最荒謬之處，在沒有人敢碰觸那架無人機，因為擔心會被告、被索賠。但假使因為無人機的干擾，致發生空難，責任該由誰承擔？就算不發生意外，但行程受影響的旅客，難道就活該倒楣？

無人機亂飛現象時有所聞，不僅影響飛安、侵犯個人隱私，也危害公共安全，相關法令都足以將其繩之以法，危及飛安更是茲事體大，應當場予以擊落，但顯然有法不敢依。

「有法不依」和「無法可管」，其實都是官員推託之詞，心態上就是不敢作為。如果怕擊落無人機，惹來訴訟求償糾紛，就甚麼都不做，也算危機處理？

（作者為大學教師，台東市民）

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