自由廣場》高中職教育 三點建議

◎ 溫順德

高中免試入學放榜，共錄取十二萬多人，錄取率近百分之百，但缺額也超過五萬，寫下近年新高數字。學生人數年年下降，嚴重衝擊各校招生，為免風暴持續擴大，當局必須及早綢繆，以下三端可以考量。

一是調降班級人數，營造更佳學習環境。為紓緩少子化衝擊，自一○七學年度起，逐年調降班級人數，到一○九學年度時，公校每班三十五人，私校調為四十五人。然而新課綱上路後，素養教學成為主流，教法更趨多元靈活，加上適性分組需求、以及選修課程執行，教學現場挑戰更大，更須調降師生比例，教師始可充分準備，教學品質才能提升。持續降低班級人數，公校以卅人為目標，私校減少為四十人，既能紓解生源危機，又可讓教育精緻化，實為一石二鳥之計。

請繼續往下閱讀...

二為鬆綁私校學費，建構公平競爭空間。學校辦學條件不同，公立學校所需開銷，全部都由政府埋單，反觀私校校務運作，政府補助杯水車薪，幾由學生學費支應。近年國內物價飛漲，教師薪水逐年調升，健保退撫支出日增，辦學成本不斷上揚，學費今年雖調四％，雜費卻十六年凍漲，私校財務捉襟見肘，如何優化學習環境？依據市場機制原則，鬆綁私校學費管制；基於機會均等觀念，增加私校辦學補助，私校才能發展特色，提升自我的競爭力。

三需增加高職誘因，避免技職人才斷層。高中職學生結構比，向為產業人力指標，攸關國家經濟發展。高職學生所占比率，原本高出高中甚多，近年免試入學分發，選讀高中更加熱絡，高職卻是一路下滑，不惟錄取分數驟降，缺額更是創下紀錄，嚴重衝擊技職教育，加劇中小企業缺工。高職如欲獲得認同，除需政府加強宣導，更賴政策利多誘引。現有免學費補助外，加碼免雜費的優待，並且透過媒體行銷，提升技職教育形象。

當年政府缺乏遠見，積極建置公立學校，鼓勵民間集資興學，而今教育災難浮現，當局應訂周延辦法，展現大刀闊斧魄力，棍棒蘿蔔雙管齊下，始能有效化解風暴。

（作者現任高中校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法