自由廣場》談學術企業化之弊病

阿茲海默症論文風暴有感

◎ 彭銘得

知名學術期刊《科學》(Science)近日一則爆炸性專文，指出阿茲海默症蛋白沉澱學說，經調查疑似有大量實驗數據造假，撼動了整個阿茲海默症病變原理的基礎。

過去幾十年來，日韓台等東亞國家爆出多起重大學術造假，讓人不禁擔憂，東亞學術文化何以至此。如今美國爆出這樁重量級學術爭議，反應了大學企業化對全世界學術界造成的負面影響。

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大學與社會、國家之間的關係一直在改變。在多數的時代中，大學教育都只是上流階層的文化資本。而早期西方帝國主義的偉大事業，如地理大發現、全球貿易、工業革命等，商會與產業公會扮演的角色都多過學界。直到十九世紀，普魯士的崛起伴隨其教育普及，包含大學教育，使得其他西方諸國仿效，開啟了第一波的大學普及化。在這階段，政府主要希望大學藉由提供高端人才，來對國家發展做出貢獻。

直到二次世界大戰，科技進步對戰局產生關鍵影響，各國開始大力贊助學術研究，這也導致學界與政府的緊張關係，擔憂學界如果接受了政府的慷慨，是否會由國家主導研究方向，因而喪失學術自主。折衷之下，遂有了線性發展理論：由國家贊助、由學界專注於基礎研究，由產業界接續應用研究。在基礎研究的框架下，保障一定的學術自治。

冷戰結束後，全球產業供應鏈重組，全球化邁入高峰。發達國家為了掌握上游研發優勢，於是有了「知識經濟」的口號，期望學界生產的知識能即刻貢獻經濟發展。在知識經濟潮流之下，大學開始企業化的轉變，包括一、促進大學與產業合作，鼓勵學者接受業界的專案委託，順便讓學生執行研究，畢業後順利過渡到業界。二、讓大學也成為企業，設立各種育成中心，導入企業KPI制度，要求學者產出更多的知識。學術文化巨變，學者被迫為發表而發表。量化指標是否能提升知識品質，亦充滿疑問。

諾貝爾獎得主希格斯曾說，他如果是在當今講究短期大量發表的學術界出道，恐怕也無法存活。誠然，學界偶有不適任教師，但量化評鑑是否足以讓不適任學者退場，猶未可知，其不合理的壓力卻已影響所有研究者，營造了學術造假的溫床。

根本性的問題，若大學的目的是為了政府與產業服務，則大學自治的基礎性何在？利用產學合作讓學生與業界接軌，固然有利於學生職涯發展，但大學教育是否應該等同於與職業教育？也有學者拿研發成果新創公司，引發爭議，說到底，仍是學術應該如何定位的問題。

過去台灣每出現重大學術爭議案例，就會要求學生與新進研究人員去上學術倫理課程。然而，對於系統性造成的問題，卻冀望於個人良知選擇，恐怕是對錯症下錯藥。

（作者為中正大學博士後研究員）

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