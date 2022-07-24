自由廣場》駁趙少康的兵凶戰危說

◎ 羅隆錚

戰鬥藍頭頭趙少康繼嗆蔡政府降半旗悼安倍為「投機愚昧」後，近日又對美國前國防部長艾斯培訪台一事狂嘶爛吼，大放厥詞，試圖離間破壞台美關係，更且想弱化台灣人民防衛意識，其誣指蔡政府、民進黨挑釁中國大陸讓兩岸陷入兵凶戰危之說法，更是信口雌黃，讓人匪夷所思。

他嗆說「艾斯培的台灣應該不分男女全民皆兵，役期延長到一年以上」之建議，蔡政府要不要聽…，意指蔡政府唯美國意見是從…。

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關於「男女全民皆兵與恢復徵兵、延長役期」一事，艾斯培之言並非首韌，趙少康別忘了戰鬥藍的大女將徐巧芯，早在二○二○年九月二十八日的《94要客訴》政論節目中，就提出了女性也需要當兵的主張，並表達「自己也願意」的態度，徐更強烈表示「應恢復全面徵兵制，男女都應服役」，「兵制」更是國民黨應認真思考的議題。

再來讓我們檢視：趙少康說「蔡英文執政之後，不斷挑釁中國大陸，讓兩岸陷入兵凶戰危」。觀乎二○一六年蔡英文就任後，就提出根據憲法和兩岸人民關係條例進行兩岸交流之主張，既保住台灣主權，也向中國遞出橄欖枝。很可惜，中國回答台灣的卻是「這份考卷還沒有答完」；二○二○蔡總統連任，又提出「善意不變、承諾不變、不會在壓力下屈服、也不會走回對抗的道路」之方向，很可惜，中國賞給台灣的，卻是港澳模式的境地。

幾年來，共機共艦擾台，日甚一日，事實是中共挑釁台灣，我們未曾見趙少康與之流的國民黨人，向中共提出嚴正之抗議，竟然反咬「蔡政府挑釁」，這有理嗎？還有臉向處理兩岸有度有節的蔡政府說嘴嗎？真的是讓人匪夷所思。

最後，筆者要說的是，台灣從兩蔣時代到今天，包括馬英九執政，若非美國多方協力台灣（當然我們也多方自立自強）能保有今日的中華民國台灣嗎？所以請趙少康（包括國民黨）不要動不動，看見美國友人來訪，就以賣什麼什麼，嘲諷幫助我們的友人與國家。人與人往來，講的是互惠平等，國與國之間亦是，希望趙少康之流者，三思、三思。

（作者為退休社大校長，台中市民）

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