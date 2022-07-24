自由廣場》華山，一定要蓋滿？

◎ 李東明

華山1914文化創意產業園區（通稱華山藝文特區），是台北市民假日休閒的好去處，也是台灣相當知名的文創經典。華山除了目不暇給的各式展覽、活動之外，最引人入勝的就是前面有大廣場、後面有大草原，可以讓小朋友自由盡情奔跑、玩耍，也是年輕父母心中的孩子放電聖地。

眾所周知，現在的華山包涵過去的「台灣總督府專賣局台北酒工廠」、「日本樟腦株式會社台北支店工場」、「樺山貨運站」等具有台北市文資身分的各項設施。可是，不知道有多少人知道，華山即將改變，緊鄰華山大草原西側，即將出現一個「司法園區」的超大量體，據稱地下五層、地上十九層。而在華山園區的前方，也即將有一個叫做「華山2.0」的大型建築出現。在二十一世紀的現代，我們還認為進步就是要建大樓？2.0就會比較好？

請繼續往下閱讀...

讓我們回到當年華山被保存的開始！

一九九七年，金枝演社在華山演出舞台劇，被警方以「竊佔國土罪」逮捕。當時的臺灣省政府文化處與菸酒公賣局協商，自一九九九年起，委由省政府文化處代管，「華山藝文特區」正式誕生，成為提供給藝文界、非營利團體及個人使用的創作場域，這個是當年華山成立的初衷。

時隔二十多年，文化部規劃的「華山2.0文化內容產業聚落發展計畫」，號稱要打造出占地千坪的「升級版華山2.0」，媒體報導說，「在設計圖中可以看到建物佔地面積大，設有空中花園，融合了現代感的外觀，絕對會成為拍照打卡的新熱點！」難道我們還要開倒車，認為蓋房子才是進步？蓋房子才能有活用文化資產？

建物佔地面積大又如何？我夢想中的華山，是當年我帶著孩子盡情奔跑、吹著泡泡、追逐屬於我們幸福的魅力華山。大草原、大廣場才是市民的第一選擇啊！

（作者為大學教師，台北市民）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法