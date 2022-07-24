自由共和國》林健正／從論文抄襲疑雲談師徒關係

林健正／陽明交通大學教授

為公職參選人在職專班畢業論文和研究計畫結案報告雷同疑雲，近來藍綠兩方各持己見爭執不下。事實上，指導教授為計畫主持人或共同主持人，研究生擔任助理，並以研究計畫成果為畢業論文，這一直是學術界的常態，社會根本不需要浪費時間在這個因為選舉而生的假爭議。

再者，計畫主持人把多位共同作者的期刊論文或某位研究生學位論文當作研究計畫的結案報告是理工與自然科學領域常見的做法。反之，相關的研究人員後續可以從研究計畫結案報告發展出其他的期刊論文與學位論文。指導教授總是居於主導的地位。

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在某些情況下，指導教授的研究計畫主要由一位研究生完成，該研究生的學位論文就是計畫的結案報告，並無可厚非，但兩個版本長得一模一樣，衹能說這是懶人的做法。

無論如何，在多人實質參與的研究計畫結案報告上，應該將主持人及研究助理等人列為共同作者。若結案報告作者只列主持人及共同主持人，一時疏忽而漏列研究助理，日後發表期刊論文或完成學位論文時，會衍生師生相互抄襲的爭議。

指導教授和研究生像是師徒之間的關係，徒弟經常為師傅打工或聽命使喚。就學術訓練及培育人才而言，教授像是教練，學生就是運動選手。而就功利主義者看來，師生之間還有點像雇傭的關係。至於師生關係如何分工，外人實難以置喙，其中涉及到學術自由的定義和範疇。

在美國的大學，稱論文指導教授為advisor，直接翻譯就是我們通稱的「顧問」，所謂「顧問」通常就是出一張嘴巴不做事的人，孔夫子說的很貼切，大扣大嗚，小扣小嗚，不扣則不鳴！有些指導教授，你不問他，他真的還不想告訴你什麼事！

實務上，有些指導教授事必躬親，要求學生奉命行事，有些指導教授則放牛吃草，學生沒特別的事，就不要去煩他，這是兩個極端的情況，實際上還有許多中間的狀況，所謂「一樣米飼百樣人」，有什麼樣的指導教授，自然就會有什麽的師徒關係，吾人實難一以概之也。

研究計畫書通常會有一個主要研究人力表，計畫主持人「負責督導及彙整撰寫成果報告」，研究助理負責「樣品的製備」、「性質的測量」或「問卷調查」，這類的填寫方式算是很正常，事實上，大部分的教授申請計畫也常這麽填寫。

然而主持人負責「撰寫研究報告」，並不是意謂研究生只提供實驗結果的圖表及數據，再由指導教授逐字撰寫成果報告。實務上，研究生還要分析及整理實驗結果，準備研究報告的初稿，再由指導教授負責修改。至於如何修改論文稿，除了尊重指導教授之外，再也沒有其他的辦法。

今有人在委託研究計畫書的字面上打轉，而不考慮學術界實際上怎麽做，忽略學術界的慣例及實際情況，尤其師生關係的多樣性，嘗試用一個簡單的概念，來論斷複雜的學術現象，恐怕經常會失去準頭，學術界也會因此動輙得咎。吾人豈可不慎乎？

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