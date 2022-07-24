自由共和國》劉湘濱／所謂的「柔性政變」真相

2004年湯曜明眼疾住院並辭職，陳水扁探視湯曜明，勸其勿在此時辭職。圖為昔日陳水扁總統（右）在國防部長湯曜明（左）陪同下，參加「國防部慶祝九十二年軍人節表揚活動」。（資料照）

劉湘濱／前陸軍副司令

李傑在風聞曹文生可能接部長時，急求見陳水扁，最後李傑如願的當了部長。但是他絕對想不到，有一天陳水扁會把他的「密報」在法院公諸於世。（資料照）

「柔性政變」的官司在法院三審定讞，陳水扁敗訴，並未引起多大的風波。不知為什麼，曹文生上將辭世第三天，陳水扁竟指稱曹上將就是主使者！為什麼在他生前不說！？我是全程參與協商與溝通的當事人，我有義務提前將真相公開，更不能讓一生忠貞為國的曹上將含冤莫白。

僅將幾個關鍵的事實，湯曜明為什麼辭職，稱病住院？曹文生為什麼去見李傑？李傑為什麼會向陳水扁密報？簡述如下：

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湯曜明為什麼辭職，稱病住院—

被李傑激怒的

二○○四年三月廿一日湯曜明眼疾住院並辭職。一般的判斷是因為選前他嚴令軍人加強戰備，不准出來投票，致使陳水扁以些微差距獲勝，所以辭職以示負責。事實是，我時任職國安會，受命打電話到三總給湯曜明身邊的人了解狀況。對方仍很激動的說：「是可忍孰不可忍，李傑跑來跟老湯說阿扁要他接部長，XXX我們都沒被告知，你能忍嗎！」

湯曜明與李傑素來不合，湯曜明不滿的是阿扁要李傑取代他，也不知會他，完全不尊重他，反讓李傑來他這耀武揚威。湯曜明在盛怒下，以眼疾住院，提出辭呈。

曹文生為什麼去見李傑—李總統叫他去了解四位上將請辭的事

曹文生自美返國第二天，我親自去見他，問他為什麼要去見李傑？發生了什麼事？曹文生說是李總統叫他去了解總長及三位副總長都請辭的事。李傑表示確實要辭職，主要原因是與湯曜明理念不合，無法再共事。曹文生勸阻無效，就勸說「以與湯曜明不合的理由請辭，會影響軍中團結的形象。如果堅持要辭，建議還是以健康理由請辭較緩和」。

曹文生表示，出國前他將所有情況寫了一封信向陳總統說明，也表示無意擔任國防部長。我當下看了信件的影本。曹文生很堅定的表示，他無意接國防部長，更不想與這些是是非非糾纏，不想再講什麼。

李傑為什麼會向陳水扁密報—阻止曹文生接部長

陳水扁探視湯曜明，勸其勿在此時辭職時，湯曜明當面提兩要求：陳體端升上將，曹文生擔任國防部長。還說：「曹文生當部長，陳體端會跟他相處得很好」。

李傑在風聞曹文生可能接部長時，急求見陳水扁，報告稱：「誰接部長，我都沒有意見。就是曹文生不能接部長，因為他來找我，要我裝病請辭，這種人怎麼能當部長…」

這就是陳水扁聲稱的「柔性政變」以及「有所本」。在法院的審理中，陳水扁的「有所本」就是李傑的出庭作證及書面證詞。結果是陳水扁三審敗訴定讞。證明根本沒有「政變」這回事。

司法經過三審，都證明根本沒有「政變」這回事！軍中除非真有「叛變」，實在很難想像參謀總長會越級向總統「密報」一位已經退休的將領。以上三個關鍵問題的事實陳述，可以解開所有謎團。李傑如願的當了部長，也順利的翻轉了海軍的傳統，使子弟兵潛艦幹部成為海軍的主流。但是他絕對想不到，有一天陳水扁會把他的「密報」在法院公諸於世。真相大白，曹文生上將可安心無愧的走了！

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