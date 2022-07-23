自由廣場》雲林囝仔北漂新竹26年

◎ 布萊恩

我出生在雲林，唸書在台南，一九九六年研究所畢業後就北漂到新竹工作，至今廿六年。當時對於能到幸福城市調查第一名的風城工作，心中充滿期待。

然而這樣的期待很快就破滅了。除了灰噗噗沒有亮點的市容，壅塞的交通更是惡夢。當時所有進入竹科園區的車輛，幾乎都從園區正門的光復路進入，上班時間連摩托車都會定點，壅塞的慘狀可見一般，讓人感嘆新竹市民是不是窮到只剩下股票？

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這個情況在蔡仁堅市長上任後，有了改善。他除了指派交警指揮打通交通結點外，更在約一年內解決爛尾多年的東大與武陵路立體斷橋，市區打結的交通開始有了舒緩。蔡市長任內更首度將東門城與護城河周邊活化，假日期間有許多年輕人在這裡辦展演活動，除了喚醒了竹塹舊城的靈魂，更定錨了市景的重心。

然而後續接任的市長，又回到老路，十三年執政期間，除了南寮十七公里海岸算是有感的政績，其他多是鋪柏油清水溝的例行工作。近乎停滯的交通建設趕不上科學園區帶來的人潮，以至於火車站前路口變成新的交通毒瘤。好不容易擦亮的東門城周邊，疏於管理維護，沒了假日的表演活動，彷如充滿尿騷味的廢墟。至於花了數億元購買的上海世博台灣天燈，更成為眾多新竹人眼中好大喜功的笑柄。

政黨輪替後年輕的市長，沒想到竟是一匹大黑馬。別的不說，特別是將閒置數十年的後火車站新設為客運轉運站，徹底翻轉市區交通的動線，原來塞爆的火車站前交通於是緩解。這個構想其實不難，難的是如何協調各方利益糾葛後執行政策。我想年輕市長的誠懇、執著與政治手腕，是他執政成功的主要原因。

因為工作的關係，近日我也有機會跟參選新竹市長的高委員近距離接觸。如同在媒體上看到的印象，對於熱烈歡迎她的單位同仁，她卻散發冷冽自負的氣場。她的學經歷或許能在競爭激烈的科技公司有好的工作表現，但是我想在民主制度下的市政運作，如果沒有誠懇耐心的協調溝通，大概會是柯Ｐ的台北市政翻版吧？

（作者為竹科研發主管）

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