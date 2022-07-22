自由廣場》FSRU≠無碼頭接收系統

◎ 陳宏如

拙文「如果四接無碼頭…」刊登後，接到幾位好友關心電話，並輾轉傳來一些訊息，筆者發現有很大的誤解，有待補充說明。

之前在三接爭議時，就有人建議何不參採國外發展很成熟、而且在許多國家都有應用實績的浮動式接收船（FSRU），而中油也對此作過評估，結論是不可行，因為台灣颱風頻繁，浮動式接收船於颱風來時必須駛離，而有斷氣之虞，因此仍大費周章建天然氣接收站。

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而筆者前文中所提到的無碼頭接收系統，是一種浮在水面上無動力的傳輸平台，機動性高，而非如FSRU的龐然大物。只要LNG船進得來就可作業，十分適合台灣的環境使用。

因為是浮動式，它只單純的用浮式柔性低溫軟管傳輸來自LNG船的液化天然氣到岸上貯槽（https://www.youtube.com/watch?v=gkHcU5UdAXw），沒有像FSRU還要有汽化功能，二者是截然不同的設計，建置及操作更簡易。

當然，技術細節不可能三言兩語說清楚，而既然天然氣接收站的興建碰到瓶頸，建議政府決策高層放下成見，虛心與國際專家討論，就新進的技術深入評估。

順帶一提的是，最近俄烏戰爭，俄羅斯拿天然氣當武器，讓西歐國家亂了陣腳。因為以前用管路輸送，現在斷了氣，不得不改用LNG船進口，偏偏建接收站時程緩不濟急，所以沒氣的德國也要考慮使用此種無碼頭接收系統。我們的能源專家對此趨勢不能不掌握。

（作者為航運產業負責人，台北市民）

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