自由廣場》紫光軍民兩用 台商入股助攻？

◎ 鍾雷

報載某台商大老，將斥巨資入股中共國家隊的紫光半導體，台灣業界或某些媒體，以企業一般投資作評論報導，殊不知，這投資對象，乃中共國家隊的重中之重，肩負中共軍民在半導體產業的發展與應用，台商卻幫助促進中共的科技發展，毫無敵我意識。

紫光在台灣馬朝時，曾經趾高氣揚的說，要買下台灣IC設計公司，更忝不知恥說要買下台積電。還好在台灣有識之士聯署阻擋下，才免於葬送台灣IC產業，也讓美國等民主國家，洞悉中共在全球偷、拐、搶、騙，欲滲透及併吞民主國家尖端科技技術，並發展其高端軍事科技的陰謀。如今紫光早被美國列為管制公司，許多美國相關設備、零件出口，都須經美國政府層層審核。

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中共在二○一五年「十三五規劃」（第十三個五年政經戰略）下，「中國製造二○二五」，揭櫫發展十大領域，十大領域之首就是：新一代信息技術產業，而首要強化的就是半導體晶片的本國技術。

習近平更在十三五的十四大戰略中提出，「大數據重塑未來國際戰略格局，誰掌握數據，誰就掌握了主動權！」李克強也在「深化科技改革實施方案」，要求擁有自主的知識產權核心技術，以搶佔國際科技制高點。而紫光集團，就是中共當年極力扶持的半導體企業；這從當年的趙董在台灣大言不慚說：「沒有像聯發科，要自負盈虧包袱」、「與記憶體巨擘洽談合作，蓋九百億人民幣記憶體大廠」、「未來五年是關鍵」…這些完全接軌「十三五規劃」精髓。

這個背後靈就是中共，枱面上出資併購紫光的則是廣Ｘ集團。重要的是，中共是意圖藉此建立中國半導體民族工業鏈，在「軍民兩用」（Dule Use）下，不只可用於發展經濟，更可用於高端國防用途，惡劣的遂行其全球軍事霸權。中共這個陰謀，這幾年來，已在美、台、日、歐…等國合作下逐一破解，如今這個台商大老，或許是迫於中共要求，合作解決這「爛尾樓」；或許是為大老急欲發展的半導體產業練兵；或許是要為其電動車產業，找到低成本或低階晶片。但不管如何，他要加入的是中共這個惡名昭彰的民族工業鏈，以對抗台灣。

期盼投審會，針對這攸關國防安全的投資，嚴格審查，並仿美國CFIUS，納入國務院及國防、國安部門，並採美國Foreign Trade Act原則，做好Effect Principle分析及審查。其次，政府應儘速修改「中台投資貿易規範」，針對影響國安、資安、隱私等事項，仿美國CFIUS等規範，另立專章處理。

（作者曾任美商台港區法務主管）

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