自由廣場》台灣太陽能發電立大功 談歐盟核能漂綠

◎ 陳炳煇、江雅綺

歐洲熱浪來襲，英國、法國、西班牙等地傳出四十度以上高溫，火災、交通事故不斷，「熱死」多條人命。可見氣候變遷的考驗，一年比一年嚴峻。歐盟《氣候法》已規定二○五○年要達到氣候中和，偏偏此時又遇到俄烏戰爭，歐盟亟需降低對俄國能源的倚賴。

在淨零減碳與能源供需的雙重壓力下，歐洲議會七月終以微小差距「態度轉彎」，通過在嚴格條件下可將天然氣與核能列為「永續活動」的新法。

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仔細看歐盟新法的規定，對天然氣與核能的「永續」認定，條件相當嚴格。包括需在二○四五年之前獲得建造許可，二○五○前提出高階核廢最終處置設施，並應有落實的資金保障等。欲達成上述條件，於經濟、科技與環境面都十分困難，歐盟會員國有能力做到的，屈指可數。雖然如此，歐盟仍有多個會員國強烈批評歐盟新法是將「核能漂綠」，屬違法無效。

強烈反對這次「核能漂綠」新法的，以德國、盧森堡、奧地利為代表。各國情況不一，以奧地利為例，奧地利政府早在一九七七年蓋好Zwentendorf核電廠，但遭遇民間激烈反對，於是依據一九七八年全民公投結果，該廠至今從未啟用。一九八六年車諾比事件後，更強化該國反核的態度，國會續於一九九九年通過聯邦反核憲法。

奧地利如此堅決反核，除了核廢料與核能安全等大眾熟知的原因，據信還有一項冷戰的遺留因素。當年車諾比事件的烏雲，盤旋歐洲天空久久不散，持續散播核能輻射物質。而與蘇俄為鄰的歐洲各國，因對鐵幕內的變化束手無策，只能眼睜睜的接受天空飄過來的污染。直至二○二一年，奧國還有環保團體檢驗出奧國的蘑菇仍然帶有車諾比輻射污染的痕跡。這無比慘痛的經驗，讓奧地利對核能堅決說不。

先別說台灣地小人稠，根本難以達到歐盟新法的核廢處理標準。台灣今夏用電，已經突破四千萬瓩，屢創歷史新高，但由於太陽光電於尖峰時刻發電出力四百六十一萬瓩以上，讓供電維持綠燈。能源轉型，這已是一項了不起的成就！歐盟議會在內憂外患之下勉強通過的新法，台灣看看就好！

（作者分別為台大機械系特聘教授、北科大智財所副教授）

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