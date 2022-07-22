自由廣場》私人情誼與外交

◎ 楊宗新

這次賴副總統以「家屬親友」身分，進入安倍家中弔唁，係臺日自一九七二年斷交以來，最高層級的出訪，可謂外交重大突破。從現實面觀之，許多評論認為，自民黨在國會選舉中大獲全勝，首相岸田文雄高枕無憂，民氣可用下，無須理會中國壓力，索性發下簽證；從交誼面來看，賴副總統與安倍家族私交甚篤，安倍胞弟岸信介（現任防衛大臣），前年曾親自來臺參加賴的就職典禮。

其實，這種因著私交，而改變兩國關係的案例，在國際關係中屢見不鮮，例如現任中共外事辦主任楊潔篪，在擔任駐美大使期間，與布希家族關係匪淺，不僅老布希總統幫他取了個「Tiger Yang」的綽號，甚至促成小布希總統邀請中共領導人江澤民至其位於德州的農場私宴，創下在任美國總統為共產國家元首舉行家庭宴會先例，憑藉一人之力大大推進了美中關係。

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這種私人關係，通常是在雙方都還未擔當大位時，便長期建立的；若非如此，就顯得過於刻意。例如楊潔篪早在老布希還是美國駐北京聯絡處主任時，就奉派接待其至西藏訪問；賴副總統則在台南市長任內，就積極展現對日友好，包括在二○一一年三一一大地震後主動赴日，盼能協助重建觀光產業；等到二○一六年台南發生強震，乃至二○二○年當選副總統，安倍家族自然也主動關切。

其實，不只是賴清德，台灣與日本因具有特殊的語言、文化及歷史連結，歷來與日本政界建立私人情誼者，不在少數，如能妥善運用，實為我國重要外交資產。而這種關係的建立，也絕不僅是兩個人之間的連結，更是兩個社會友好互動下的縮影，諸如台灣民眾在日本強震中的捐款、日本社會在中國禁運臺灣農產品後自發性搶購，在正向循環下將雙邊關係愈推愈近。

外交除兩國政府關係外，其實也深受社會之間、私人之間的互動影響，軟實力潛藏的影響力，不容小覷。

（作者為公務員，台中市民）

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