自由廣場》媽寶與國民女婿

◎ 秦靖

哈佛大學心理學博士丹尼爾．戈爾曼的經典著作《情商》，暢銷逾一千萬冊，高踞《紐約時報》暢銷書排行榜十八個月。他認為情商是一種基本生存能力，決定你其它心智能力的表現，也決定你一生的走向與成就。

如果一個人的智商高，卻因此自負，情商低落，所有問題都是「別人的錯」，或是謾罵別人後一副你能奈我何的模樣，這種活在自己世界裡的人其實就是典型的「媽寶」。

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當民進黨台北市長候選人陳時中前部長接受媒體專訪時指出，比智商是小孩子的事，人生更重要的事叫做「歷練」！有歷練、有情商的人不會動不動就說自己的智商一五七，只要與自己想法不同的政策就是「白癡政策」，或是怒轟別人的智商不到七十，抑或是公開嘲諷對手陣營的候選人有比他聰明嗎？

自己「重考」考上台大醫學系就是媽媽永遠的寶貝，那指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞不但是跳級生，更是台大醫學系第一名畢業，怎沒有趾高氣昂的媽寶模樣。

那就是「情商」！許多公司在決定升遷時，不只看候選人的學經歷背景，更著重觀察對方展現的情緒控管和人格特質。已有諸多研究顯示，情緒智商高的人，往往工作表現較傑出。不過，情緒智商並非全然靠天生，後天觀察與養成是非常重要的。

丹尼爾．戈爾曼更認為，若是你的情緒智商比別人高，就有機會成為好的領導者。某位媽寶政客既然智商一五七、先天有餘，但其施政滿意度總是位居最後第一名，恐怕要先「下詔罪己」，承認自己的後天失調，情商不足。只要收斂起嘲笑別人的模樣，有錯認錯，將愛講的「智商」兩字封緘起來，好好學習「情商」，也許卸任後的台東行醫夢不會那麼快實現，還有微薄的機會懷抱當總統的春秋大夢。

（作者為教育工作者，台南市民）

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