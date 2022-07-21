自由廣場》延長役期，不能再拖了！

◎ 蔡志鏗

正在台灣訪問的美國前國防部長艾斯培（Mark Esper）率美國「大西洋理事會」（The Atlantic Council）訪問團來台，週二他對於台灣防衛能力提出建議，認為台灣應該實施全民皆兵，而且義務役應延長至少一年，此舉可以讓美國和區域盟友對防衛台灣會更有信心。對於艾斯培前部長的建議，筆者舉雙手贊成！

當兵是憲法明列的國民應盡義務之一，過去民眾服役，短則兩年，長則三年，既要在訓練中心操練，也要下部隊服役，真正熟捻軍中生活和戰技訓練。如今役期縮短，甚至天氣太熱還停止出操，試問：這樣要如何展現軍人保家衛國的決心？連帶地也降低了民眾對於國防的貢獻和關注，最糟糕的是，可能造成國際社會對於我政府保衛台灣決心的動搖。對岸軍艦擾台越演越烈，我們不能讓外人質疑我們防衛台灣的決心，此乃當務之急，延長役期絕不能再拖延。為了防衛自己的國家，以色列全民皆兵，所以才能在阿拉伯國家環伺的情況下成功立足。曾經也有國人倡議，台灣應該要向以色列看齊，實施男女皆兵，筆者認為全民皆兵，在現實中目前或有困難，但適度延長役期到至少一年，我認為是可以辦得到的，而且要趕快辦好，因為延長役期有外溢效果，那就是讓世界各國清楚知道，台灣人保衛國家的決心十分堅定。

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目前國防部已加強後備軍人調訓，並延長動員調訓的時間，但請問：如果當兵服役的訓練太短，戰技操演都不足，也不夠紮實到位，那麼再多再長的後備軍人教召，恐怕也沒有多大效果吧！

去年十月，蔡英文總統在與全國兩百名高中生對談時曾說：「全世界都在看台灣有沒有很強的意願保衛自己，台灣的決心越強，國際社會支持我們的力量就會越大」。

蔡總統說得真好，現在全世界都在看台灣人有沒有強烈的意願保衛自己，美國官員也曾表示，他們是否援助台灣，完全取決於台灣人自衛的決心和能力。因此，強烈建議政府立即落實延長當兵役期吧！

（作者為國小退休校長，台北市民）

評吳斯懷的「不道德」

◎ 田豐文

訪台的前美國國防部長艾斯培建議台灣增加國防預算，無論男女都應服義務役至少一年，引發議論。有官員指出，從性別平等角度來看，女性當兵可以討論，但國防部從未提報女性服義務役方案。男性四個月軍事訓練役是否延長，國防部已在蒐集各界意見，審慎評估中。

退將國民黨立委吳斯懷批評，兵役制度不應由外國人指指點點，要求人民上戰場的呼籲「不道德」；藍營智庫國家安全組召集人林郁方表示，美國應先明示準備賣台灣什麼武器裝備。

為防止中國軍事蠢動，台灣除加強自衛能力，當然希望各國鼎立協助，尤其美國向來是台灣安全最有力的支持者，不論提供軍備或政治上力挺，都是不可或缺的國際力量。前美國國防部長對台美關係及兩岸軍事實力，相當清楚，提出個人「意見」讓政府及國人參考，何來「不道德」？

吳立委曾赴中國參加政治活動，聆聽中國國歌及習近平致詞，損及國軍與將領尊嚴，又曾於鳳凰衛視節目公開支持中國人民解放軍成立南海防空識別區，吃裡扒外，對於共機擾台竟表示，法理上不能算有顯著的挑釁意味，連國民黨人士都無法認同，難道這就是吳立委所謂的「道德」？人家的提議，只是參考，政府不一定照辦，與道德不道德顯然無關吧！

（作者為公務員，新北市民）

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