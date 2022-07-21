自由廣場》安倍晉三—以色列真正的朋友

◎ 柯思畢（Omer Caspi）

在以色列和台灣的諸多相似處中，與日本前首相安倍晉三的深厚友誼也是其中之一。

以色列總理拉皮德（Yair Lapid）在安倍晉三七月八日遇刺後表示：「他是一位能幹又傑出的領導者，是現代以色列與日本關係的重要建築家」。

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儘管以色列和日本自一九五二年以來即已建交，但安倍是真正推動兩國關係使之更加穩固、更具戰略性和全面性的首相。

安倍曾在二○一五年和二○一八年造訪以色列。在這兩次出訪中，皆有數十名高階政府官員和企業代表同行。我本人有幸陪同他第二次的以色列之旅，這次的訪問極大地反映了在他執政領導下，以色列與日本雙邊關係的蓬勃發展。

安倍對以色列的創新精神和技術能力印象深刻，並鼓勵日本民營企業到以色列投資。他帶領的政府在四年內與以色列簽署不少於十六項的協議：投資、科學、網路、創新、農業、工業研發等等，以上都是協議所涵蓋的主題。

在他擔任首相期間和卸任後，有近一百家日本公司在以色列設了研發和投資中心。日本對以色列高科技公司的年度投資從二○一四年的二億美元躍升至二○二一年的三十億美元。以色列和日本成為推動創新和創意的緊密夥伴，在科技領域上，為促進人類福祉的願景共同努力。

安倍非常重視促進以色列和日本間的觀光旅遊業，因而推動開通特拉維夫和東京的首條直飛航班，該航班原定於二○二○年三月開始，但因疫情爆發而不得不推遲。

安倍亦非常珍惜與猶太民族的關係，與世界各地的許多猶太組織建立堅實牢固的聯結。他任命了猶太事務特別顧問，這是日本史上第一次；在國際間宣傳在大屠殺期間拯救猶太人的日本義人杉原千畝；參觀華盛頓特區的大屠殺紀念館和阿姆斯特丹的安妮法蘭克博物館等重要的猶太場所。

以色列將永遠銘記安倍晉三，一位真正的朋友和誠摯的夥伴。願他的靈魂安息。

（作者為駐台北以色列經濟文化辦事處代表）

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