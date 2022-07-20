社論》習、普沒有拜登的煩惱

俄羅斯入侵烏克蘭，忽焉即屆五個月，澤倫斯基與普廷各自追求不同定義的勝利，各國則面臨新冠疫情、供應斷鏈、通貨膨脹、能源市場、糧食危機、金融風暴、極端氣候等衝擊。但，普廷及其暗中協力者習近平，可能會在暗處竊笑，因為俄中國內之衝擊，尚可透過專制手段維穩，而民主國家，執政者卻要付出選票的代價。二二四以來，外面的世界：澳洲、英國變天，法國、菲律賓大選維持不同的現狀，安倍晉三遭刺身亡，拜登正面臨國會期中選舉。此情此景，普廷、習近平也許認為，烏俄戰爭變成持久戰、消耗戰，時間站在他們那一邊。

去年底，拜登在一場線上籌款活動告訴支持者，他計畫尋求連任。當時，華盛頓郵報曾披露，拜登及其顧問一直向政治盟友保證，自己絕對會參選二○二四總統大選。不過，拜登上任以來，似乎諸事不順，即使協助烏克蘭抗俄，一洗阿富汗倉促撤軍的形象，仍難以扭轉輿論。不同民調顯示，拜登施政滿意度低迷，連民主黨選民也希望二○二四換人參選總統。共和黨方面，川普、龐皮歐都表態有意角逐二○二四大選。這似乎是民主國家領袖的宿命：即令價值對立孰高孰低很清楚，專制統治者的政治生命往往比民選領導人還長。於是，專制的治理模式勝過民主，也就給了專制統治者感覺良好的自信。民主體制多元競爭的短期效應，不如專制統治的短期效應，這種可能性是存在的。但這並不能證明專制的優越性，因為專制體制的統治效率，犧牲了人民的創意與政策的靈活性，而且容易犯下致命的錯誤，長期來說不可避免會走向衰弱。

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不過，現實，的確為民主國家帶來挑戰。定期改選，政策變化，導致民主國家應對專制國家缺乏一致性，就像在田徑賽不斷變換跑道，自我耗損體力。反倒是，專制的統治者，權力由自己授與，政策的持續性不致間斷。普廷，二○○○掌權至今，美國經歷了柯林頓、小布希、歐巴馬、川普、拜登。習近平，二○一二以來，也經歷了歐巴馬、川普、拜登。美國總統如走馬燈，專制統治者也就在戰略上藐視敵人了。再怎麼樣，例如川普的美中貿易戰，四年也就人去政息了。現在，拜登年事已高，連任也有黨內阻力，普、習穩住自己的權力，民主國家其奈我何！

一九七二，上海公報，聯中制蘇。尼克森雖連任，卻因水門案去職。接下來，福特、卡特，實際上也是一任總統。三位總統，來去匆匆，遂令北京有機可乘，利用他們的弱勢敲詐外交籌碼。直到雷根，八年穩重執政，才重整對中政策的旗鼓，留下例如對台六項保證。老布希連任失敗，也讓北京向柯林頓敲詐到新三不。如今，川普四年，拜登若也一任而終，那對習近平而言，可以說是天上掉下來的戰略機遇。從這個角度來看，即將到來的中共二十大，習近平如果順利三連任，其對民主陣營、國際秩序的風險，非同小可。

年底，習近平三連任（六十九歲），五年後四連任（七十四歲）應無罣礙，這個世界可能要剉咧等，他是比普廷更有能耐的現狀破壞者。習近平風險，首當其衝是台灣。奇怪的是，面對這顆不定時炸彈，友台國家紛紛表示嚴肅憂慮，台灣本身的危機意識卻不成比例。安倍晉三遇刺離世，引起台灣有識之士刊登廣告，可見國人對台灣的外部環境十分重視。但對於自己的國家，逐漸接近的一一二六選舉，有些國人仍像在避風港裡面自掃門前雪。殊不知，從新冠疫情至烏俄戰爭，北京利用天下大亂完成香港二次回歸、美化新疆再教育營，便是其併吞台灣的模擬演練。

烏克蘭有親俄的頓巴斯，台灣也有親中的政黨板塊。民主與專制正在馬拉松，台灣與中國也在馬拉松。二○○○以來，陳水扁、馬英九、蔡英文之輪替，二○一四太陽花、二○一八韓流之浮沉，透露出台灣的不確定性。雖然二○二○以來，國內、兩岸、國際都朝有利於台灣自成一國的方向前進，但決定性的因素可能仍在二○二四大選。兩年後，台灣由怎麼樣的願景引導，由怎麼樣的人運籌帷幄，才是面對年底地方選舉的思考指標。二○二四，若習近平已經百無禁忌了，台灣需要的是直球對決的投手，與民主大聯盟一氣呵成。有志二○二四者，不妨參照澤倫斯基，萬一在任內發生區域動盪，將如何迎戰禦敵、保台安民？他們應就習近平風險，擬具國安劇本、深度辯論，讓人民檢驗誰才足堪大任，代表參加民主與專制的馬拉松，為台灣贏得錦標。

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