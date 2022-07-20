自由廣場》資本家的正義是正義嗎？談台化關廠勝訴案

◎ 謝昌達

台灣化學纖維公司﹙簡稱台化﹚彰化廠的三座氣電廠因操作許可到期，兩度向彰化縣政府聲請展延遭到駁回，台化公司提起訴願，環保署兩度駁回縣府行政處分並予撤銷，但因未能取得許可，導致台化關廠，台化因而提起國賠訴訟，日昨彰化地院做出判決，台化公司勝訴，彰化縣政府判賠四‧七億元。判決一經披露，網路社群譁然，看法各異！

此案為單純的廠商訴願，卻有中央與地方政府不同法律見解，甚至環保署兩度撤銷縣府的行政處分，而法院鑑於行政層級的指導監督，認同環保署的處分作為，審酌案情而判決台化公司勝訴。台化也表示這是遲來的正義！

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台化在彰化市設廠五十餘年，其營運操作所產生的臭味與空汙，相信彰化市居民有一定的認知，隨著都市的發展，人口的聚居，占地七十餘公頃的跨國公司，是否仍適合留在市區中，從都市治理的空間探討，顯然它會造成都市發展的阻礙。再論中央環保署與縣府的行政作為相悖而言，環保署本於法令做出撤銷縣府的行政處分，其是基於法律的理性知識，作法並無不當，但地方政府的政策執行，卻是須考量民意所向，地方縣市首長都是民選產生，權力的來源是民意的積累，而真正對公共政策產生影響力的，不會是單純的理性客觀的知識，而是知識與權力的有效組建與管理。

尤記當時縣府在做出行政處分時，也做了一份民調，結果顯示有七成以上的縣民贊成台化關廠並轉型。顯然當時的民意對決策產生影響。再談台化勝訴，也許在法的層面是合法，但在現今的都市區位上，它真的合適嗎？在人口稠密的城市裡，高聳的大煙囪，彌漫的酸臭味，市民健康何辜？市民沒有承受環境被破壞的義務，在大企業資本積累的擴展下。台化本應對空汙排放做最精進的設備改善，而縣府的高標準要求也是在守護市民健康，在新自由主義的浪潮下，資本家不該把內部成本外部化。學者大衛‧哈維對城市正義的規劃與實施，認為減輕社會工程的負面生態影響是必要的。而美國政治學者布萊恩‧貝里也說「政治生活中缺失了社會正義，就會使公共政策成為無本之木、無源之水。」

現在，我們樂見台化轉型為觀光工廠，城市的景觀與味道變了，健康活力的城市將再昇起，在這場鬥法中，並沒有輸家，這是政府、市民及廠家的三贏，我們看見城市正義的曙光！

（作者是東海大學社會學博士候選人）

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