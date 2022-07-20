自由廣場》民眾黨與國民黨 這仝症頭的！

◎ 林文彬

兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲針對中共軍機擾台，答覆議員質詢時，誇口詭辯：我當總統的話，我的飛機也會飛過中線；既然擾台，就把他打下來。柯反嗆中央，企圖掩飾其偷跑舉辦「雙城論壇」，違反府會約定，並為其一意孤行的賴皮作風，強詞奪理。

其實這種話術似是而非，簡直跟國民黨『仝症頭的』。國民黨一向喜於指控對手謂：領中華民國的薪水，卻不認同中華民國。其實，國民黨在台灣吃台灣米、喝台灣水，卻反台灣，替中共講話，才是不應該。而且「一中憲法」面對霸權獨裁的中共已不合時宜，反而作繭自縛，自陷極權專制的泥淖。相對的，制定屬於台灣的憲法，建立正常的國家，才能富裕民主鞏固自由。

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《虎尾鎮志》有謂，王春風早期在虎尾開設中藥行，兼為人把脈，時常對病患說：『啊！這仝症頭的！』後來，顏新戶眼科醫生對砂眼症紅眼睛的患者，也常說：『啊！這是王春風的話母—仝症頭的』，久而久之遂成為虎尾居民流傳的一句歇後語，意指症狀差不多，又可指某人如果對事情馬馬虎虎或一知半解，亦可用此嘲諷對方。

依此，這兩黨不去跟強盜嗆聲，反向愛好和平者說三道四；不去修改會被統一、併吞的憲法，反死守一個「送中」的憲法；不與其他城市交流，卻偏愛與虎謀皮，任人擺布也不敢吭聲，也不敢要其不應擾台，或以不該擾台為交流的基礎。擺明就愛中共，不愛台灣。

更何況現在連喊抓賊都不敢，還奢想以後能打共匪；連最基本的城市對等都做不到，還奢望以後敢飛過中線。尤其是自己什麼都不敢，反而嗆聲別人不敢；自己做不到，反而夜郎自大，挑釁戰端。刻意頂撞中央，出賣台灣主權。還口出狂言，肖想大位。

這些病症把脈起來就知道有怯中、親中的隱疾，難怪相由心生，怎麼看都是親中紅統的症候群，鐵定『啊！這是王春風的話母—仝症頭的』。

（作者是雲林縣議員）

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