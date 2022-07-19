社論》民進黨全代會之後

民主進步黨週日舉行全代會，除了改選黨中央決策機構，十八位縣市長參選人上台造勢，為年底九合一選舉揭開序幕。全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，閣揆蘇貞昌細數執政績效，黨內派系人馬角逐決策職務，全黨以追求年底勝選為首要目標，這是一場充滿選舉氣息的政治戲碼。

九合一選舉除了選出包括六都在內的縣市首長和地方公職人員，本質上也是對中央執政者的施政績效檢驗，具有期中選舉的意義，常被視為兩年後總統和國會大選的前哨戰。二○一八年的九合一選舉，首次完全執政的民進黨慘遭挫敗，主政者極為緊張，但其後內外政治情勢丕變，民進黨保住政權。與四年前不同，這次九合一選舉台灣民眾黨以第三大黨之勢參與，加上黨主席柯文哲兩年後進圖大位的雄心外顯，朝野競爭相對熱鬧。

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九合一既以地方選舉為先，其成敗主要看個別候選人的造化。曾任美國眾議院議長的歐尼爾（Tip O’Neill）曾有名言，「所有政治都有地方屬性」（All politics is local）。以縣市長選舉來說，民進黨和中國國民黨至今都提名十八人，民眾黨和時代力量各提名三人。儘管有諸多民調出籠，但距投票還有四個多月，如今論斷成敗仍顯過早，須視選將正式開跑後的表現，仗要打了才見真章；尤其民意如流水，台灣政治變動快速，醜聞、失言、臨場表現不佳、危機處理失當都可能讓選情翻盤，豬羊變色。

現今包括六都在內的二十二個縣市長，藍大於綠，民進黨只在七縣市執政。其中，「天龍國」因選民結構使然，以往藍大於綠，民進黨在首都市長競逐勝少敗多，這次它有較好的機會。主要是三足鼎立之勢已然成形，副市長黃珊珊獲柯文哲市長視為接班人而力挺，蔣家後代蔣萬安有藍營基本盤，重要的是民進黨推出衛福部長陳時中；他兩年多來指揮對抗疫病，一如台灣的整體抗疫表現，雖不無瑕疵，與各國相較仍值得稱道，即便「天龍國」選民也不會抹殺他的功勞和苦勞。從而，陳時中很有機會再續陳水扁當年在三足鼎立情況勝選的往例。

其他縣市選戰，端視個別候選人情況而定。尋求連任者，要能拿出明顯政績，讓選民檢驗執政表現；挑戰者要能說服人民，何以換人做會更好。例如，過去兩年多在對抗疫情的過程，各地提供公眾接種疫苗等服務的便民與否，就足以讓選民有不同評價。其次，各地選民結構有別，可能影響選舉結果，民進黨自評高雄、屏東、台南、嘉義縣長選情較有把握，與此有關。同時，現任者的經營也很重要，政績好的留下口碑，有利穩定交棒；如其不然，留下爛攤子，換人換黨做是必然後果。

除了候選人個人，其所屬政黨立場也會左右選民投票的抉擇，這一因素在九合一地方選舉同樣適用。以最近安倍晉三去世為例，我國為他降半旗，是向一位最親善台灣的日本政治家致哀致敬，卻有若干中國國民黨人口出惡言，與台灣社會的人情義理及民意站在對立面，這正是許多選民難以票投該黨的主因；尤有甚者，與中國常同一個鼻孔出氣打壓台灣，也導致該黨在民意市場讓人嫌惡。另一方面，面對疫情與物價上漲的經濟變局，人民在經濟民生的實質感受，勢必反映在對民進黨的迎拒，期中選舉受考驗的主要是執政者。

選舉是政治的，但政治攸關眾人之事，就不免牽扯其他部門，桃園市長候選人林智堅被指論文抄襲，正考驗學術界的專業倫理。如今雙方各執一詞，控方說抄襲作弊，辯方指潑政治髒水，相關的台灣大學、中華大學都已接到檢舉並展開調查。此事不僅攸關當事人清白和誠信，也檢驗兩家大學能否超越政治，做出有公信力的獨立調查，水落石出。在泛政治的台灣，政治權宜常扭曲基本價值和原則，折損社會公信和互信，此事因而是考驗學術能否不受政治污染的又一具體案例，不容打馬虎眼。

九合一逐漸開打，選舉的喧囂隨之而至，政治攻訐、口水、抹黑在社群媒體盛行的今日必更為張狂。做為人民頭家，在熱鬧的選舉季節，力持耳聰目明，保持冷靜的頭腦和取捨判斷，才能促使民主政治走向正軌。今日台灣，完全執政的民進黨不忘初衷，減少權力所帶來的腐化和傲慢，方足以帶領國家突破內外挑戰；在野黨除了善盡監督之責，面對中國脅迫，最需要展現對人民和國家的忠誠。最根本的，選民要堅持自己才是頭家，「倖豬夯灶，倖囝不孝」，對所有政治人物和政黨都要抱持監督和鞭策的態度，審慎投票。

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