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自由廣場》年輕人定居鄉下 人口才有成長契機

2022/07/19 05:30

◎ 陳啟濃

花蓮縣富里鄉為了鼓勵生育，生一胎總共可獲得十萬元補助。有人重金誘惑下想借戶口遷戶口，卻被富里鄉民打槍，認為不想住就不要領補助。鄉民這個想法非常正確，因為鄉下需要的是年輕人口以及生下更多小孩，才會給鄉下帶來更多的希望與機會。

南投許多氣候宜人風光明媚的山區聚落，雖然少數較具街道型態生活、機能稍好的地區，有少數人口搬來，但大都是退休老人。而且，通常只在假日，才會吸引許多年輕人口攜家帶眷前來旅遊，但他們總是短暫停留，而非長期的定居生活。

用重金鼓勵生育，可能只會增加戶口上的新生兒，卻無法吸引年輕人真正下鄉。想要對年輕人有誘因，鼓勵他們在鄉下定居，最終還是得認真思考如何把他們留下來。

當然，最重要的是生活環境，包括基本設施、教育品質與休閒運動。鄉下的基本設施普遍不足，小孩子沒地方可以走走逛逛，父母就很困擾；教育品質更是年輕父母最重視的，因為再多努力，總希望孩子能接受高品質的教育，將來才能有更好的社會競爭條件。而現在的年輕人重視休閒，鄉下基礎建設不足，住下來好像半隱居，對他們是很大的挑戰。

與其花錢買一些戶籍人口的漂亮數字，自我安慰出生人口成長，倒不如實際面對生活品質的全面提升問題。當年輕人想在鄉下定居，而鄉下也有好的生活環境，年輕夫妻才有意願在此生兒育女。

（作者是南投縣民）

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