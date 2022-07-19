自由廣場》﹙鏗鏘集﹚王毅想以謊圓謊

◎ 王景弘

「維持現狀」是因應國際紛爭的權宜之計，只求保持現實的穩定，沒有輸贏，比中國的霸權擴張受支持，現在中國外長王毅想以謊言定義「現狀」，自命努力維持現狀。

王毅妄稱「一中原則」，「台灣是中國一部份」，「兩岸雖長期政治對立，但中國國家主權和領土從未分割」，他主張這才是台海的「現狀」。

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這是「自古以來」謊言的新版，與事實不符。中國領土香港割給英國，英國再割還中國，都有文書與移交；台灣割給日本有條約及移交文書，但日本戰敗後只依條約放棄主權，已無權可轉移，並沒有移交給中國。

大清依條約正式把台灣移交日本，記錄最詳盡的是參與其事的美國法律顧問弗斯特(John Foster)，也就是杜勒斯的外祖父。弗斯特在一九０九年出版的外交回憶錄，絕版百年後重印發行。

弗斯特幫李鴻章談判完成馬關條約，回美前夕，李鴻章密告，因為他們父子負責馬關條約談判，有人要以賣台罪名陷害，奏請皇上降旨，派他兒子李經方去台灣負責交割，李鴻章懇請弗斯特幫李經方處理這件丟臉的事。

弗斯特勉強同意，五月三十日與李經方搭船從上海出發，三十一日抵淡水，李經方以身體不適，島上又動盪不安，要求不必上岸，在船上辦理移交，日本代表樺山同意。雙方六月二日議定移交文書，傍晚簽字交換文本，午夜便返航廈門，在外海停留三十六小時。

王毅的謊言抵不過事實：台灣割讓給日本，手續完備，有條約規定，有簽字移交；戰後日本放棄台灣，沒有受讓國，也沒有移交手續；中華民國與中華人民共和國成立時，領土都沒有台灣，後者更未曾治理台灣；因此，真實現狀是台灣與中華人民共和國，主權互不相隸屬。

（作者是資深新聞工作者）

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