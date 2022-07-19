自由廣場》重視認知作戰 刻不容緩

◎ 周倪安

全台灣大街小巷都佈滿一大堆所謂的「按摩養生館」，但是政府有在管理嗎？瞭解內情的人都知道，裡面從業人員清一色幾乎都是「大陸妹」！且多是合法掩護非法地從事色情行業。但除了從事色情行業外，甚至可能肩負中國大外宣的洗腦工作！

筆者的友人提及，他因為工作關係所認識的一些社會底層的勞工朋友，以及為數不少的計程車司機，在那些養生館裡都有一些老情人，經常聊著聊著就接受了中國女子的洗腦，使得不少土生土長的台灣人，想法上竟然是傾向統一的「中國夢」！

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要知道，堡壘都是從內部先破壞的，而這樣一個可怕的社會現象，可能是中國共產黨用美人計由下到上，對台灣的全面滲透。民進黨雖已完全執政，但中共卻已從側面攻入台灣社會。

原本，筆者友人以為共產黨用美人計是去滲透一些政府高官丶高級將領軍官等，沒想到中共卻利用中下層的色情行業工作者對向運將們進行洗腦。這樣的發現非空穴來風，因友人本身不喜駕車，出門都以計程車代步，但在乘坐計程車時，十次裡面有八次遇到的司機都在罵台灣政府和總統，並且對中國和習近平歌功頌德，讓他憂心忡忡！

二○一四年，大家把服貿擋了下來，擋住一年百萬中國人前來台灣工作，但狡猾的中共還是轉了個彎滲透、洗腦台灣人，特別是基層民眾，在此要提醒執政者不得不慎！

（作者為台聯秘書長／前立法委員）

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