自由廣場》美日大幅提升國防預算，台灣也應展現自衛決心

◎ 林逸民

美國總統拜登原本提出二○二三年國防預算七七三○億美元，而在眾院通過國防授權法案時，再增加三七○億美元，總計達八一○○億美元，此舉充分顯示美國提升軍備的決心。

目前國際衝突的焦點仍在俄烏戰爭，然而美國並不出兵烏克蘭，只是支援武器彈藥，而且俄烏戰爭不論進程如何，俄羅斯的軍事威脅力都必然因此大幅下降，美國大幅投資提升軍備，目標何在？所指涉的對象是誰？當然還是在印太地區，目的就是要遏阻中國的侵略野心。

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美國希望讓中國明白：美國全力做足戰爭準備，中國別想輕舉妄動。古代東亞楚國的楚莊王提出「止戈為武」，維護和平的根本，就是充足的戰備，美國親自示範，美國在印太地區的重要盟友日本，也積極跟進。

過去日本防衛預算有不成文的「天花板」，正是因為受到二戰歷史的影響，戰後日本不希望顯得太過軍事化，因此僅將防衛預算設定於GDP的一％以內，相較之下，美國國防預算於今年為GDP的三點一％，日本如此過低的國防投資，其實遠遠不足以保護國家安全，因此自冷戰以來都仰賴美國的保護傘。

如今美日要聯合印太盟友共同遏制中國，不再只單靠美國的力量，日本也要一同擔負維護區域戰略穩定的責任，因此日本二○二二財務年度防衛預算已經拉升到GDP的○‧九八％達五點四兆日圓，直接拉到「天花板」的上限。

之後，日本在明年財務年度編列防衛預算將捨棄過去的「天花板」，不再自我設限，積極倍增國防預算，預定五年內將防衛預算提升到佔GDP二％以上，也就是至少達到相當於北約的要求水準。日本為了要順利達到提升國防預算到GDP二％的目標，更允許防衛部二○二三財年預算可先提出項目，以利細節未定時先確保預算。

過去台灣國防預算佔GDP一直低於二％，經蔡英文總統任內逐年提升，如今約略超過二％，若加上其他國防相關預算，大約佔二點四％，但仍不及美國建議的三％，也遠低於以色列的五點六％。

大軍未動，糧草先行，國防能力要提升，不論規劃要如何改革，最根本的都需要錢，國防改革的第一步就是先確保充足的預算，而非許多民眾所想的，認為要先改革才能給預算。

美國與日本大力投資國防，展現在印太地區制衡惡霸國家的意志，美國眾議院通過國防授權法案時，也邀請台灣參與二○二四年環太平洋軍事演習。身為惡霸國家直接威脅的對象，台灣也應該展現自我防衛的意志，支持政府提升國防投資。畢竟，遏阻侵略野心的最好辦法，就是顯現堅定的自衛決心。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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