自由廣場》談腸泌素的藥物給付標準

◎ 李伯璋、黃育文

昨日臺大醫院李弘元醫師投書表達「希望健保署官員能夠聽到糖尿病人的聲音，重新審視並放寬腸泌素的藥物給付標準」，類此意見各界除透過媒體投書，亦會透過總統、立法委員等管道向我們反應。健保署一直持續追求提供國人最優質的醫療照護，但在健保總額制度下，藥費已高達二十八點九％的總額費用，藥費再成長會擠壓了醫事人員提供專業醫療服務的費用。雖然有些藥品給付範圍可能比其適應症較限縮，但在健保財務限制的前提下，資源只能用在刀口上，所有的健保給付都是本署與各界醫療專家多次溝通下的共識結果。

如李醫師投書所言，將腸泌素健保給付由現行糖化血色素八點五％放寬至七點五％以上就能使用為例，此規定是經一○九年二月藥品共同擬訂會議決議，主要考量糖尿病為長期慢性病且人數眾多，對健保財務衝擊一定很大。在兼顧健保財務及病人治療需求等因素，因此將此類昂貴藥品建議由二線退至三線使用，提供經其他藥物治療後，糖化血色素仍八點五％以上且無其他藥物可供選用的病人。但有重大心血管症狀病人，則維持仍可二線使用。隨後社團法人中華民國糖尿病學會有再來函建議將糖化血色素下修至七點五％，惟腸泌素每月藥費較其他治療糖尿病之藥品高出數倍，GLP-1 RA價格頗高：Byetta健保價二七八一~二七九六元，Trulicity健保價九七七元。根據國民健康署統計，全國約有二百多萬名糖尿病友，且每年以二萬五千名的速度持續增加。健保署在有限預算下，二○二○年GLP-1使用人數約四萬二千人，申報金額十二點六億元，參考相關文獻，粗步推估糖化血色素條件由八點五％下修至七點五％，影響的人數約四千二百人至八千四百人，藥費約一點二六億至二點五二億。

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面對這樣的給付困境，在有限的健保總額下，最務實的解決方案便是落實使用者付費的部分負擔／分級醫療，透過「零元理論」提升民眾對醫療服務費用意識，將不必要的醫療耗用節省下來，才能有更多資源將更有效的新藥、新科技納入健保，也能讓醫務人員獲得合理報酬，如此健保才得以永續維護國人健康。

（作者分別為中央健康保險署署長、醫審及藥材組組長)

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