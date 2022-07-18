自由廣場》在職碩專班 仍應正面看待

◎ 張惠博

近日，有所謂的「台灣不應該再有碩士班一定要寫論文」之說法，各界多所質疑或揶揄，甚至有媒體以「在職碩專班有如大學金庫，在學生逾五萬」，「學位量販店」用詞似有影射與貶抑。

事實上，自二○一八年以來，教育部對於碩博士學位授予，即有多元彈性的規定，除傳統的「研究型」學位之外，可增加「實務型」學位的渠道，以因應不同進修者的需求。

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我們觀察美國某些州立大學，早在一九八○年代，對於碩士生即有不同的畢業門檻，約分為三種：一、學生須繳交學術論文，且可酌量減修學分。二、撰寫一般報告。三、不寫論文或報告，但須增加修課學分。

整體而言，有志走學術路線繼續深造者，會選擇寫論文，以厚實研究功力。然而，系所或指導教授，也會考量系所的研究設備，若有所不足，也不會同意學生進行學術型研究。大部分學生，則選擇撰寫實務報告，例如：自然科學老師，會針對教學需要，開創與設計一項科學實驗，俾日後能在課室教學中實際應用。有些學生則不寫論文或報告，寧願多修幾門課。

實務上來看，這樣的多元選擇，較能符合不同進修者的需求。因為單一的研究型論文，很難符應每一位進修者的背景與旨趣，更令系所、指導教授、研究生無所適從，甚至衍生論文抄襲的疑義。

多年以來，國內相關大學工程類科的產碩專班，多成為產業中高階人士的進修所在。尤其，其論文或實作報告，常是公司所面臨的瓶頸問題，更是業界競相進修的關鍵原因。因為經由授課、師生討論，常能解決困惑與突破困境，然後，申請專利，研發量產。若然，進修目的與公司的發展相結合，進而提出實務型論文，並不必然需要那本貌似很有學問的「研究型」學位論文。

此外，當前的「學位授予法」，基本上，已有實務型學位的內涵，例如第七條規定：（一）「藝術類、應用科技類或體育運動類碩士班，其學生碩士論文得以作品、成就證明連同書面報告或以技術報告代替；各該類科之認定基準，由各校經教務相關之校級會議通過後實施。」。（二）「碩士班屬專業實務者，其學生碩士論文得以專業實務報告代替；專業實務之認定基準，由各校經教務相關之校級會議通過後實施。」倘各大學能據以務實辦理，應是進修者的一大福音。

筆者曾對大學部的運動國手授課，發現他們當中不乏對與運動相關的研究非常有興趣，尤其，有關激烈運動後，身體血液等檢測，非常好奇，也很想知道其所以然，早早立下志向要進研究所進修。同理，政治工作者的進修，需要怎麼樣的課程與畢業門檻，相關大學、系所、教授們須要想想了！

（作者為彰化師範大學前校長）

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