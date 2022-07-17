自由廣場》腸泌素的雙贏策略：一個百分點

◎ 李弘元

近年來糖尿病的治療有了重大的改變，除了血糖控制之外，更著重器官保護。「腸泌素(glucagon-like peptide-1 receptor agonist)」在多個大型臨床試驗中證實能降低心血管疾病與洗腎的發生率、更可降低死亡率，因此各國際學會都建議及早使用腸泌素等具有器官保護效果的藥物，以避免糖尿病併發症的發生。

然而，目前台灣健保署並不支持這樣的做法。從民國一○九年五月一日開始，健保規定只有使用兩種以上糖尿病藥物超過半年，血糖仍控制不佳者（糖化血色素仍高於八點五％）、或是已經發生過重大心血管事件的糖友，才能夠使用腸泌素。

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臨床上，一般訂糖化血色素小於七％為血糖控制目標，超過八點五％可說是極度不佳的狀態，大部分的醫師都會在這之前就調整藥物，不會放任不管超過半年。因此，這個條文可說是看的到、但用不到。此外，腸泌素對於心、腎的保護效果，無論是否發生過心血管疾病都有效，並不侷限於已發生心血管疾病的糖友。放眼全世界主要國家，只有英國限制腸泌素用於肥胖糖尿病人，其他國家都沒有任何限制，而台灣更是世界上唯一使用「糖化血色素八點五％以上超過半年」來限制腸泌素使用的國家。

據了解，健保署此一決定主要出於藥費的成本考量。然而，根據台灣本土之成本分析結果顯示，使用腸泌素雖然會增加藥費，但也會減少併發症的相關支出。如果將糖化血色素由現行八點五％放寬至七點五％以上就能使用，增加的藥費將會在第三年因心腎併發症支出的減少而打平，並在第四年與第五年各可節省六千八百萬與一億二千四百萬元的健保醫療支出。換句話說，早期使用腸泌素的花費，長期將大幅減輕健保負擔，並節省醫療資源。

總而言之，腸泌素除了可以控制血糖、減輕體重，更能護心保腎，進而減少整體醫療費用的支出，對糖尿病人與健保署是雙贏的局面。希望健保署官員能夠聽到糖尿病人的聲音，重新審視並放寬腸泌素的藥物給付標準，讓糖尿病人能夠活出更健康、更美好的人生。

（作者為糖尿病關懷基金會執行長、台大醫院內科部主治醫師與臨床教授）

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