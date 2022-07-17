自由廣場》論林秉樞交保

◎ 吳景欽

因涉恐嚇、傷害、妨害秘密等八項罪名的林秉樞，經新北地院裁准八十萬交保，並限制住居及限制出境、出海八個月。惟如此的限制，能否防止被告威脅、騷擾或傷害被害人，卻一直是個大問題。

羈押，目的在防止被告逃亡、湮滅證據或脅迫證人。而檢察官既然起訴林秉樞，表示證據蒐集已經完畢，且目前第一審的審理程序，已完成對於證人的交互詰問，於程序上，大概就僅剩最終的言詞辯論。故以保全證據為羈押理由，即不存在，又因林秉樞所犯案件雖多，卻因各罪皆非屬重罪，再本於慎押原則，就使法院同意為保釋。

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雖然於二○二○年的刑事訴訟法修正，強化了被害人的程序參與，卻仍有不完備之處。如於羈押審查庭，或因即時與急迫性的要求，並未有讓被害人表達意見之明文，又依據刑事訴訟法第一○七條第三項，於撤銷或停止羈押聲請時，也僅規定法官有聽取被告或其辯護人、輔佐人之意見，被害人在此亦無任何陳述之機會，更無對保釋裁定為抗告之權利，致有立法修補之必要。

而在被告保釋之後，為防止其逃亡或者騷擾證人，尤其是威脅被害人，於二○一九年的刑事訴訟法修正時，除將限制出境、出海明文以符合法律保留原則外，更修正強化了替代羈押的手段。如於此次新北地院對林秉樞的保釋，除限制住居、出境與出海外，更依據刑事訴訟法第一一六條之二第一項，命被告定時到派出所報到、不得接受媒體採訪，更不得對證人、被害人及其家屬為任何危害與接觸之行為。若被告有所違反，就得逕行拘提以再為羈押。

惟這些誡命，若單靠警力，必然有漏洞，故在二○一九年修法時，亦增加電子監控為輔助。故一旦為此監控，既可讓警察有效掌握行蹤，更可讓被害人下載APP，就能在被告接近前即受警告，致能防止悲劇的發生。惟司法院與法務部所聯合建置的科技設備監控中心，今年一月才正式啟用，相關硬體資源是否到位，實牽動著要否電子監控之決定。

又如此嚴密的監控，畢竟觸及行動自由的核心，面對非重罪卻有反覆實施之虞者，要否電子監控，司法者必得面臨人權保障與犯罪控制的權衡難題。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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