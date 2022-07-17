自由共和國》林應然／視訊居家關懷照護 應可跨縣市執行

今年四、五月間由疾管署制訂出確診者之居家照護模式，由院所醫療人員透過視訊評估，關懷確診者居家隔離期間之病情變化，給予醫療建議與關懷（資料照）

林應然／醫師、中華民國基層醫療協會理事長

目前中央流行疫情指揮中心有鑒於新冠肺炎疫情持續於社區擴大，確診病例數遽增，考量感染 Omicron 之重症率及死亡率較其他變異株低，感染個案也以無症狀或輕症者居多，為有效利用醫療量能，並強化輕重症分流，保障病人就醫安全，於今年四、五月間由疾病管制署制訂出確診者之居家照護模式，由院所醫療人員透過視訊評估，關懷確診者居家隔離期間之病情變化，給予醫療建議與關懷，類比過去病患住院期間主治醫師之醫療訪視，只是因為疫情關係，不能面對面訪視，因此採用的是視訊診療。

惟令人不解的是，既然一般健保視訊診療都可以不分縣市執行，為何疾病管制署的視訊居家關懷照護竟然嚴格限制必須屬於確診者之隔離地點所在縣市的醫療院所才能收案執行？

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網路已無國界，更沒有所謂縣市界，居家關懷照護是中央很好的醫療政策，通常由基層診所執行，符合分級醫療與確診後免入院做後續醫療照顧的精神，但視訊關懷照護的收案不應該嚴格分縣市才能由院所執行，這樣會浪費太多的行政資源。

舉例而言，目前如果居住在新北市的確診個案在台北市看診並確診，看診的台北市院所因為非新北市院所就無權收案居家照護，但該案因為在台北市由院所確診，其確診資料會透過看診的院所上傳健保署轉疾管署，再轉給台北市衛生局，但台北市的衛生局會因為個案是住在新北市隔離，因此就將個案再轉回新北市衛生局，新北市衛生局接到後再派給新北市醫師公會，經醫師公會再分案給新北市的醫療院所收案照護。

這樣的關關節節、層層轉轉，實在太沒行政效率了，不但為難許多局處人員，而且案件達到最後關懷照護的院所時也已經過幾天，對需要居家關懷照護者也往往失去先機。

既然居家關懷照護是完全透過視訊為之，應該要允許跨縣市進行，分縣市的派案居家照護耗費太多的行政與醫療量能，既然是視訊關懷，分縣市才能執行有何意義？

醫療院所自行診斷確診的案件應該仿照健保視訊診療一樣，容許跨縣市收案做後續居家關懷照護，直接一條龍由診斷確診的醫療院所施做，只有在院所診斷確診後又不想收案居家照護的案件才由衛生局派案分送，這樣才不會浪費行政與醫療量能，也才能有及時的關懷照護。

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