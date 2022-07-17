自由共和國》蘇志誠／蘇志誠憶往，還曹文生公道

日前病逝的曹文生上將，曾於登輝先生總統任內擔任侍衛長，我有幸與他共事數年，對他嚴守分際，忠勤任事的作風，極為欽敬。 （資料照，取自 總統府網站）

蘇志誠／前總統府秘書室主任

日前病逝的曹文生上將，曾於登輝先生總統任內擔任侍衛長，我有幸與他共事數年，對他嚴守分際，忠勤任事的作風，極為欽敬。

自二○○○年離開公職之後，我從未公開談論在總統府任職期間的人與事，因為我認為這不只是幕僚的本份，也是台灣追求民主發展過程中，所有公職人員理當具備的基本素養。

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然而，曹上將病逝之後，有心人再度炒作當年所謂「柔性政變」一事，誣衊曹上將爭奪權位，實令人痛心。因此，知曉實情的我，有義務還原當年史實，還曹上將一個公道，也還歷史一個真相。

當時我已離開李前總統辦公室。有一天曹上將來找我，說李前總統聽聞政界盛傳軍中有變，極為擔心，請他去瞭解是否屬實。他說他已答應李前總統去瞭解狀況。兩三天後，曹上將打電話給我，說：「主任，請你向（李前）總統報告，我已經多方瞭解，軍中情況穩定，請總統放心。」因為我已不負責李前總統辦公室的業務，因此請負責的同仁代為轉報，並確定李前總統收到曹上將的這個報告。

其後，有媒體報導，曹上將內定出任國防部長。曹上將在第一時間打電話給我，說他絕對不會接任部長，因為他既已擔任政戰部主任，就不能出任部長。更何況，他早已決定完全退休。

然而曹上將接任國防部長的新聞傳得沸沸揚揚，各種不利於他的謠言也四處流傳，連當時的層峰都信以為真。我當時曾對曹上將說，要不要安排記者專訪，澄清事實。曹上將以一貫的淡靜態度回答我：「你當年不也從來不澄清有關於你自己的謠言？更何況我是軍人，軍中人事常藉謠言來互相傾軋，這你也是清楚的，不必替我擔心。」後來有人接任部長，這些謠言也就不攻自破了。

如今曹上將才剛病逝，就有人重提舊聞，炒作這莫須有的惡意謠言，讓一生忠貞愛國的曹上將再度蒙受不白之冤，也讓瞭解且敬愛曹上將的故舊部屬氣憤難平。

曹文生上將謙和儒雅，處事嚴謹，與他共事的經驗，對我影響深遠。猶記得曹上將出任李前總統侍衛長之後不久，曾邀請我參加一個將官餐敘。與宴的幾乎都是他的官校同學，只有我一個人沒有軍職。席間眾人開懷暢飲，賓主盡歡。隔天曹上將問我對這場聚會有何感想，我坦白以告，他們的同學情誼雖然令我感動，但自成體系的軍中文化，我覺得很陌生，也難以理解。曹上將點頭微笑，沒再說什麼。但自此而後，我不再參加總統府侍衛室以外的任何軍方邀約，不涉入任何軍務，不和任何軍方人士有私交。正因為嚴守這個分際，在登輝先生總統任內，軍方人事升遷都按照既有的規定與程序，沒人循私走捷徑。為此，我始終感念曹上將用心良苦的點醒。

曹文生上將的廓然大度，向來也為同僚部屬稱道。我印象極深的是，某日李前總統不經意地問曹上將，丁渝洲中將這個人怎麼樣，曹上將回答說：「丁渝洲是我們這一期同學中最優秀的，不管在戰略素養或戰術規劃方面都是最頂尖的，我遠遠不如他。只是他因為個性直率，敢於坦言，所以發展不順，偏離陸軍主流升遷管道。」李前總統聽了未置可否，但過幾天，丁渝洲將軍即升任國安局局長，並晉升上將。曹上將當天客觀坦承，毫不掺雜個人情感的回答，我迄今難忘。

軍人對榮譽的重視遠勝生命，曹文生上將一生為國奉獻，不貪圖名位，實為國軍典範。逝者無法為自己辯，謹以我親見親聞的二三事，還原曹上將的軍魂風骨，告慰他在天之靈。

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