自由共和國》周鉅原／拜登對中貿易和戰兩難 與台美經貿協定的展望

拜登總統即將對中國進口的關稅。做出是否調整的抉擇，這是一個兩難的決定。（法新社）

周鉅原／美國紐約市大學經濟系教授

拜登總統即將對中國進口的關稅。做出是否調整的抉擇，這是一個兩難的決定。造成這個局面是因為美國歷屆的政府對中國的誤判，同時長期的應對失措所致。當中國申請進入WTO時，柯林頓政府希望中國進入WTO之後，它的規範能夠改造中國的經濟體制。但是中國進入WTO之後享盡 WTO市場的開放帶給中國的優惠，而對WTO的承諾，不是打折扣，就是盡量的拖延。結果是中國改造了WTO，而WTO並沒有改造中國。而期待中國由市場經濟導向民主政治的轉型，更是癡人說夢。

歐巴馬政府在第二任期開始強調美國要重返亞洲（US pivotal to Asia），並且聲言不讓中國寫貿易規則，而是要美國自訂這些貿易規則，所以美國加入了TPP，並主導談判，完成簽署。但是，二○一六年的大選。不但共和黨的川普堅決的反對TPP， 而且民主黨的總統候選人桑德斯（Berny Sanders）和希拉蕊也不贊成。川普在上任的第二天，就宣告退出 TPP，更是大錯特錯，任雪麗教授說這是川普送給中國最好的禮物。

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就在美國政權更替，拜登忙內政的當兒，北京彎道超車。先在二○二○年完成了RCEP簽署，然後又在次年的九月提出申請加入CPTPP。還運用一帶一路的槓桿作用，影響各國的經貿政策，包括他們對台灣加入 CPTPP的態度。（ 參閱自由共和國》周鉅原／台灣參與多邊貿易協定的途徑與機會 - 自由評論網 ltn.com.tw）

在川普任內，對高達三千四百億的中國進口扣徵關稅。同時用實體名單的方式，限制美國廠商對中國高科技產品的進口。 另外對美國高科技廠商在中國的投資，也受設了一些限制，二○二○美中兩國達成第一階段的協議，規定中國必須增加二千億美元進口。

拜登總統在二○二一年上任之後，在策略上採取了與盟邦和貿易夥伴諮商。而非像川普的單方行動，同時強調要保護美國工人與國家利益的貿易政策。在兩黨一致對中國強硬的政策上，大致上採川規拜隨。不幸的是，美國的通貨膨脹，因為供應鏈的干擾，尤其烏俄戰爭的爆發，能源與糧供應的失調，通膨增深民怨，使得原本民調並不高的拜登總統火上加油，成為他的一個重大包袱。

目前對中關稅是否取消，內閣尚有爭議。財政部長葉倫（Janet Yellen）認為部分關稅不具戰略目的，卻加重了消費者負擔，撤銷部分關稅可能有助紓緩通膨。根據彼得森國際經濟研究所的一份研究報告，如果取消對中國進口的關稅，估計可以降低一．三％的通貨膨脹率；但是貿易談判代表認為在中國沒有履行承諾之前就取消關稅，將會影響對中談判的籌碼。況且在野的共和黨，一定攻擊拜登總統對中國太過軟弱，同時勞工團體也會反對單方面的取消關稅。所以目前的拜登政府，在十一月期中大選的挑戰之下，面臨著兩難的困境。

拜登總統提出的晶片法案（CHIPS ACT）要提供五二○億的經費，支持半導體產業。但是目前這個法案尚躺在國會。而原本英特爾（Intel）要投資的晶圓廠叫停。當汽車業因晶圓短缺而停產，造成市場缺貨，甚至連二手車的價錢也提升的時候，在在增加對通貨膨脹的壓力，這些發展對拜登總統而言。豈不是屋漏偏逢連夜雨？

曾提出修昔底德陷阱理論（Thucydides Trap）的戰略家，哈佛教授艾莉森（Graham Allison）與谷歌前CEO史密特（ Eric Schmitt）在華爾街日報就強調，美國必須要擴大生產中階的晶片，同時在高階的半導體產業與台韓成立夥伴協定，邀 請台灣與南韓跟高通（ Qualcomm）和英偉達（Nvidia）等美國公司合資，在美國境內生產，以確保美國的國防安全。他們建議拜登用對兩國安全承諾的推力（push） 加上租稅誘因的拉力（pull），來強化美國的經濟與國防安全。

在這個節骨眼上，台美兩國即將展開的貿易談判，台灣有什麼樣的籌碼和機會？經過一年多的醞釀，亞洲國家所期待印太經濟架構（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）終於在五月正式成立。這個構想有四大主軸，細部的計劃尚未出爐，但是很多被邀請的國家，因其是繞過國會的行政協定，多少有所觀望。有人形容這是 a party with open bar。

台灣雖然沒在第一次被邀請的名單之內。但是美國隨後在六月一號立即宣布要與台灣成立一個「美台廿一世紀貿易倡議」 ，雙方將就貿易便捷化、監管措施、農業、反貪、支持中小企業貿易、提升數字貿易好處、提倡以工人為中心的貿易、支持環境和氣候行動、國營企業、以及非市場政策和做法進行一系列的高標準貿易談判。這是一個很關鍵性的指標，在時效上，雙邊的談判比任何多邊的談判容易達成協議，況且這十一個項目，也是台灣長期努力的目標。台灣已經參加了WTO貿易便捷化的協定，現在美方面還要進一步的談判，那就表示美國希望跟台灣在貿易便捷方面建立一個典範，讓未來的IPEF仿效，其他一些高標準的貿易規範，也是希望將台灣當成一個模範生，成為讓未來IPEF談判的準則。

台灣長期以來一直在盼望能夠與美國簽署自由貿易協定，這個願望也許要採取迂迴的戰略，當成中長期的目標。由於行政協定不如正式條約。所以歐盟希望與美國所簽訂的貿易與技術協商（Trade Technology Council）能夠升級成為條約。目前受邀參加 IPEF的國家也有這種期待。

目前拜登政府重中之重的要務是抗通膨與防止衰退與堅韌的供應鏈。台灣可以運用台積電在美國設廠和對美投資的籌碼，一箭雙鵰。先在雙邊的協定著手，在美國迫切期待的堅韌的供應鏈之建立，積極推動的數位貿易的協定，尤其是所謂數位主權的確立，努力達成協定。如果將來的 IPEF升級為條約，那麼台美的貿易協定再要求同樣的升級，也比較容易。如此雙方就可各取所需，順利達成協議，當自由貿易主義回朝，政治氛圍成熟之後，雙邊的自由貿易協定就能水到渠成，任何談判都要知己知彼，才能百戰百勝。

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