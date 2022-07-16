自由廣場》「模擬槍」管制漏洞

◎ 蔡貝拉

由日前美國德州小學槍擊案件可知，槍枝犯罪引發的治安事件威脅巨大、結果嚴重，且大多是難以回復的傷害；台灣近日發生南投地區行刑式開槍殺人案件，也引起民眾高度恐慌。很多人會想問，我國為槍枝管制國家，到底槍枝從何而來？

基本上槍枝可簡單分為制式槍枝與非制式槍枝，制式槍枝不開放進口，無法買賣，市面上多以走私為主。目前查獲之流通槍枝，高達八成以上為非制式槍枝，而近年來比例更逼近九成，多數利用模擬槍精工改造而來。

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現階段發現不法分子改造非法槍枝方式，係以打通原槍枝內具阻鐵之槍管，或換裝車床製造槍管為主，後續僅需裝上貫通槍管，即成為具殺傷力之槍枝。

二○二○年六月修法後，政府將模擬槍全面納管並提高罰鍰，企圖從源頭禁止改造槍枝情形。依據「槍砲彈藥刀械管制條例」規定，具類似真槍之外型、構造、材質及火藥式擊發機構裝置，且足以改造成具有殺傷力者，為模擬槍。然而模擬槍定義嚴謹，須符合全部要件才會被納管，若熟悉法律反向操作，破壞其中一項構成要件，諸如單獨有阻鐵之槍管或未具槍管之槍枝，則無法可管。

模擬槍零件目前尚未納管，可於實體玩具槍店面及部分購物平臺購得，商品名稱也不再直接顯示為槍枝，銷售管道漸漸由實體通路轉為網路販售，導致追查不易。另非制式槍枝零組件與模擬槍零組件彼此互通，只需重組改造，即可成為具殺傷力之非制式槍枝，影響治安甚鉅。

為防止槍擊案件再起，建議立法嚴管非法槍枝，因目前模擬槍仍為非法槍枝主要改造基材，不僅危害全民安全，亦增加員警執勤時的潛在風險，應完善立法，減少非法槍枝來源，才能遏止頻傳之治安槍擊事件。

（作者為警政人員，屏東縣民）

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