自由廣場》翁茂鍾坑殺千萬美元逼死行員，想蒙混結案？

◎ 蘇天從

富商翁茂鍾易服社會勞動包庇造假案，監察院日前彈劾涉嫌涉有違失的前台南地檢署檢察長周章欽及現任台中市副市長、前台南市警察局長陳子敬等五人，移送懲戒法院審理；監院指出，除彈劾違失官、警外，並對台南地檢署、台南市警局及所屬麻豆分局依法提案糾正，並促請法務部改善易服社會勞動制度。

本案爆發之初，法務部長蔡清祥還信誓旦旦的表示，將依照「與翁茂鍾案件有關」、「與案件無關但與翁往來頻繁」、「與案件無關但購買翁股票」，以及「與案件無關且未購買股票，但頻繁飲宴或接受餽贈襯衫超過五次以上」等四個態樣，分別「移由檢察機關調查」、「司法懲戒」、「職務監督」或「行政議處」。結果呢？就只有針對翁某易服社會勞動包庇造假案，開鍘幾個代表性的主管外，似乎就要結案。

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個人還是強調，普羅大眾在意的絕對不僅僅是社會勞動包庇造假案，這最後一段的闌尾，誰被懲處，而是更想知道那些檢、調、審人員從口腔吃下翁某的好處，讓翁某在司法的消化道中有本事把向巴黎銀行抵押一千萬美元之本票淪為廢紙，又讓當時巴黎銀行負責向他追債的三十歲年輕經理，原告被歪曲的審判為被告，不僅吃了誣告官司，還被提告民事判賠五億元，經理抑鬱而終；翁某竟還不放過，繼續追殺當時繼承其遺產、分別僅九歲與八歲的兩名女兒，求償那五億元。

「樹德務滋，除惡務本」，司法體系應先清理門戶、洗刷自已的顏面，監察院更應調查，以爭取全民信賴，絕不可以拿幾個警察祭旗就要蒙混結案。

（作者現任公職，著有《百官行述》）

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