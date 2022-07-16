自由廣場》朱主席怎麼處理費鴻泰？

◎ 邱炳進

國民黨主席朱立倫，越來越接近「正常倫」，之前力主柯志恩競逐高雄市長、硬是不提名有前科的鍾東錦議長競選苗栗縣長，展現了領導魄力。試想：如果張亞中代表國民黨競選高雄市長，以他紅統的背景，在本土意識強烈的高雄能拿多少票？國民黨的市議員勢必跟著兵敗如山倒！而苗栗縣長不提名鍾東錦，更反映出朱主席欲重塑國民黨形象的決心，這些都是應該為朱立倫按個讚的地方。

最近朱立倫又以黨旗下半旗向日本前首相安倍晉三致哀，亦表態將參加安倍晉三的國葬，朱豈會不知道深藍紅統一定反彈？然朱應已體認，趙少康、洪秀柱、張亞中之流，說話一向大聲，代表性卻很侷促，從近年台灣人的政治認同度民調結果，就可知端倪。如果朱主席再受這些人綁架，那國民黨必死無疑。

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還有一些國民黨立委，言行不是站在台灣的立埸，而是心向中國，朱主席如不導正，任令這些紅統立委大放厥詞，對國民黨的傷害非常鉅大。例如據新聞報導，新黨背景的費鴻泰，竟然在談到疫情時批評說「蔡總統應該為這一萬名死者的家屬降半旗才對，你應該第一時間悼念的不是拜登的狗，而是這將近一萬人的家屬。」外界認為費鴻泰稱已逝世的安倍晉三為「拜登的狗」，王世堅說費是在幫蔣萬安「敗票」。費鴻泰辦公室隨後雖發言否認，但是前句話有降半旗，後面接著悼念，如何讓聽者不聯想到安倍晉三？這種偏激的表達，不僅傷害國民黨，更傷害了台灣的國際形象！朱主席不能假裝沒有聽到，反而應該積極處理，讓台灣社會看見朱主席領導國民黨邁向「正常化」的決心，擺脫國民黨是「中共小弟」的形象，堅決與台灣主流民意站在一起，才有與民進黨在中央一搏的希望！

（作者為教職退休，台北市民）

◎ 秦靖

國民黨立委費鴻泰失言風波擴大，面對輿論質疑費暗指安倍晉三是「拜登的狗」，費鴻泰說他是指蔡英文總統透過推特哀悼拜登已逝世的愛犬「冠軍」，而非安倍晉三；但是費鴻泰又扯到近日統派最不能接受的「降半旗」一事，劍指安倍晉三的意圖又昭然若揭。

國民黨立委似乎很在乎因染疫而病逝的往生者，卻連截至七月十四日的實際死亡人數七九一七人也不知道，硬要說成將近一萬人；費鴻泰因疫情怒罵要槍斃陳時中，要小英總統道歉，卻從未譴責過中國是這兩年多來全球疫情的主因，更膽怯於譴責中國屢屢阻擋世界衛生組織對於新冠病毒的調查溯源工作。

面對國民黨屢屢在民主自由的台灣用蠻橫的言語暴力辱罵政府官員，卻死不認錯，筆者突然想起柯文哲為了民眾黨苗栗縣議員提名一事，在黨務會議中飆罵該黨立委要「管好自己的狗」，筆者可以懇切希望中國國家主席習近平管好中國國民黨嗎？

（作者為教育工作者，台南市民）

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