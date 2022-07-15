自由廣場》取締網售「墨西哥鼠尾草」

◎ 陳宏煇

行政院於七月四日公告修正「毒品之分級及品項」，將「墨西哥鼠尾草（Salvia divinorun）及其成分「沙維諾林Ａ（Salvinorin A）列為第三級毒品，並且函文各級學校加強宣導，以避免學生好奇誤用。

「墨西哥鼠尾草」是什麼？相信很多人聽了都「霧煞煞」（台語），根據衛福部「管制藥品簡訊」，「墨西哥鼠尾草」內含沙維諾林Ａ，具有精神活性有效成份，使用者吸入後，會產生短暫但強烈的迷幻作用，濫用易導致精神障礙及精神分裂症，在美國甚至有因使用「墨西哥鼠尾草」而導致自殺的案件發生。

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也正因為「墨西哥鼠尾草」加熱後吸食會出現噁心、嘔吐以及幻覺等種種症狀，在許多醫師的呼籲下，行政院在日前終於通過並公告列為第三級毒品，只是許多賣家卻還是公然在拍賣網站上販售，完全無視禁令。

筆者認為，過去「墨西哥鼠尾草」尚未列為第三級毒品時，因為價格較大麻便宜，且都同屬中樞神經迷幻劑，因而許多大學生會用其來替代大麻，再加上透過拍賣網站便能購買取得，因而越來越氾濫。呼籲政府相關單位，應加強查緝「墨西哥鼠尾草」在網路及拍賣網站上販售的情形，以避免青少年濫用。

（作者為大學生輔人員，新北市民）

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