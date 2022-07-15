自由廣場》我遭到槍擊後的思考

◎ 林文彬

二○○九年十二月五日晚上八時，筆者在服務處遇襲遭槍擊。那時據聞在中國的台商笑說，好事不出門，壞事傳千里，中共利用這機會在媒體連播了兩個禮拜，要中國人知道「民主的可怕」，而筆者連帶成了中共宣揚的「民主受害者」。

這次日本前首相安倍晉三遇刺身亡，舉世哀悼，多國紛降半旗以示尊崇。安倍果然翻轉日本在世界的形象，以及成為世人可貴的資產。唯獨中共幸災樂禍，借題發揮嘲笑民主。

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回想槍擊案當晚，連任失利的鎮長朝筆者連開二槍，第一槍雖被在場的人壓下擊向地板，跳彈擊傷旁人的小腿腹，但兇犯馬上又開出第二槍，不過因卡彈，隨即被群眾制服，報警處理。生死一瞬間，真是一場民主的噩夢。

槍擊案後，身旁多了一位巡佐級的隨扈，直到上任虎尾鎮長半年後，才予辭退。有人問筆者，還敢選舉、相信民主嗎？答案是，之後筆者已再歷經鎮長連任，和當選縣議員，證明民主的陰暗面只是突發的案例，和社會縱容黑道治理的一時不幸。筆者並經常以二百年前傑弗遜（美國第三任總統）的話與朋友共勉：我們還不夠民主，但可透過教育，讓我們更民主。

《國家為什麼會失敗？》一書中兩位作者揭櫫，國家失敗是不良的榨取性制度使然。但什麼是不良的制度，其實就是不夠民主使然。像獨裁者必自斃，所以制衡是民主防範腐化的最好設計，但制衡缺乏任期的自我限制，則「連選得連任」式的萬年民代，終將摧毀民主的美意，和民主自我監督的可能。

因此，安倍之後，民主陣營對外應加速佈局安倍創造的「印太戰略」，反制中共的霸權野心；對內則應加速民意的新陳代謝，掌握現狀與時俱進，迎戰獨裁極權的專制效率。執是，安倍之後的民主陣營，尤應制衡為「連選得連任一次」的廣納性共識，健全民主、富裕民主、武裝民主。

（作者為雲林縣議員、前虎尾鎮長，著有《林文彬時論：從虎尾看世界》）

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