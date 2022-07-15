自由廣場》國民黨該請教汪洋一個問題

◎ 施雅軒

七月十三日福建廈門舉行第十四屆海峽論壇大會，全國政協主席汪洋致辭，在言必稱習近平總書記之下，通篇等同是對台言論的懶人包，在所謂「互訴親情、共話桑麻」，道出「雖然一九四九年來兩岸處於政治狀態對立」「無論是共產黨還是國民黨，都認同一個中國，所以才會有體現一個中國原則的九二共識」，既然被點名了，國民黨應該問問汪洋，那「中華民國」算是「中國」嗎？

對於國民黨而言，這個答案當然是肯定的，因為中華民國可以簡稱中國，但是共產黨是這樣認為的嗎？在汪洋所謂的「說中國話、寫中國字、吃中國菜、過中國節」，這個「中國」根本沒有「中華民國」的份，如同中國外交部發言人評論賴副總統赴日弔唁安倍晉三，「台灣是中國的一部分，沒有什麼所謂的副總統」，中央黨部到處的青天白日滿地紅，除了台灣人還當一回事，國民黨號稱要「建設中華民國成為三民主義的理想國家」，在海峽論壇的甜頭之下，此話還在賞味期期限嗎？

請繼續往下閱讀...

小時候三不五時的「中華民國頌」，早就改成「中華民族頌」，你（國民黨）的「一個中國」跟他（共產黨）的「一個中國」是同一個「中國」嗎？呼攏大家的形式主義已經過去了，如「讓子彈飛」的經典名言：「我是想站著，還把錢掙了。」國民黨還是警惕論語所述，「名不正，則言不順，言不順，則事不成」為宜。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法