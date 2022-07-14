自由廣場》（金恒煒專欄）安倍晉三對台灣、日本及世界的遺澤

日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡，成為僅次於俄羅斯侵烏的國際大新聞；美國《時代》雜誌九日在臉書刊出安倍黑白照片的封面，印度、美國、澳大利亞、巴西、台灣等國相續宣佈降半旗哀弔。

安倍身殉召喚出強大的民意，十一日選舉揭曉，包含執政的自民黨在內，四個支持修憲的政黨共獲得一七七席，超過修憲提案的三分之二門檻；這當然是日本選民感念下做出的政治決斷。首相岸田文雄召開記者會，強調會致力完成安倍心願，再承諾日本將解除憲法第九條「不保持陸海空軍及其他戰爭力量，不承認國家交戰權」的禁令，回歸為「正常國家」。安倍的犧牲勢必永遠刻在歷史記功碑上，不只在日本而是世界史。

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此話怎說？本專欄在四月二十一日〈普廷為二戰譜下休止符〉中，援引德國國會國防委員會主席齊默曼（Marie Agnes Strack-Zimmerman）的話：「發生了這樣一場戰爭是悲劇，但現在我們德國人終於在一聲巨響中醒來了！」過去德國不敢擴軍，總理蕭茲宣布大幅追加一千億歐元國防軍備預算，並表示世界已經「進入了一個新時代」。同為軸心國的日本也將步德國的後塵，恢復軍備，德日共同進入「新時代」，「二戰譜下休止符」無誤。

唯一與國際背道而馳的是中國，一家店鋪門面上方扯起一條紅色橫幅，上面寫著：「昨天七七事變，今天安倍再見」云云。安倍遇襲喪命與所謂的「七七」有何關聯？毫無。把「七七」與「刺安倍」掛在一起，那是中國意識形態作祟，只反映中國民族主義下的集體困境。中國如此並不令人驚訝，倒是台灣有一批中國人也表現了集體焦慮。台灣降半旗弔念安倍，前國民黨考紀會主委、律師葉慶元大為不滿表示：「你要媚日是你的決定，請不要違法！」「媚日」就是極端中國民族主義用語，一副小紅粉嘴臉，至於引〈國旗下半旗實施辦法〉質疑總統的決定是「違法」，首先「行政命令」不是「法律」，沒有違不違法的問題；其次，安倍有沒有「貢獻」？值不得降半旗？也沒有葉慶元解釋、置喙的餘地。

可見「兩岸一家親」原來不是無的放矢。趙少康、洪秀柱、張亞中等人的意識形態裡住著中國的老靈魂，什麼「侵華戰爭」啦、什麼「八年艱苦抗戰」啦，劍尖所指雖是國民黨黨中央，不可遮的是中國認同。台灣＼台灣人與所謂「七七」、「抗戰」毫無關係，二戰期間，台灣屬於日本國土，與中國儼成敵國。無論日本或中國的軍國主義，台灣人一律反對；日本已經是民主國家，中國卻是民主的敵人。日本與台灣要聯手對抗中國法西斯的「巨靈」；安倍創發「印太」大戰略架構，「台灣有事等於日本有事」遂不落空言而落實。備受中國暴力威脅的台灣人感恩安倍就像烏克蘭人之感恩英國首相強森。台、日聲氣相通，連成一氣！

重點是，二戰既已終結，成為翻過去的一頁歷史，中國要留在二戰，那是他家的事。台灣、日本要與世界民主國家迎向前去。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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