自由廣場》想起「皇室代表」的一段往事

從李登輝、蔡英文、賴清德看見日本對台關係細膩的手法

◎ 周鉅原

日本前首相安倍晉三意外的受到槍殺，賴清德副總統以「私人」身份，赴東京向其家屬弔唁，並且參加葬禮。這是是台日外交的一個突破。讓我想起台日兩國政治領袖交往的一些往事。

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一位我已認識多年明治學院大學農經教授，是李前總統在康乃爾大學的同學。他們兩人學成之後，幾十年來都保持聯繫，也去過台灣和李前總統敘舊。二○○一年李總統卸任後再訪康乃爾大學，剛好他也回到其母校做研究。從國內來的消息報導，李總統即將回康乃爾大學做一個訪問，所以我馬上通知這位教授。過一陣子，紐約的僑團決定租四部遊覽車去Ithaca迎接李總統，我把這個消息告訴他，他回信說既然有四部遊覽車要過來，那大概就是正確的消息。所以他已經打電話回日本，要他的太太趕快訂機票來美國，因為他太太與曾文惠女士在Ithaca時常常在一起，甚至一道推著shopping cart採購日常生活用品。雖然他本人與李總統離開學校後見過好幾次，但是兩位夫人已經二、三十年沒見面了。

後來一些報紙報導李總統在康乃爾大學訪問的消息，其中有一則消息說這位教授是代表日本皇室向李總統問候。我當然向他求證，他回信的時候，不否認也不承認他跟日本皇室的關係，只說以後要看李總統，應該是在日本或者是台灣，不要在第三地，才不會讓地主國尷尬。從用同窗之誼為名行皇室代表之實，表達對李總統的問候，我們可以更加明白李總統跟日本關係的深厚，也更加了解日本政府處理問題的謹慎和細膩。

二○一五年十月，已經成為民進黨總統候選人的小英訪問日本，安倍總理「恰好」在小英下榻的飯店用午餐，很多媒體都在猜測安倍是否與小英會面。之後，有一位在東京美國大使館的外交官，回其母校哥倫比亞大學參加他一位教授退休的學術討論會，在Ｑ＆Ａ時，筆者特別問他是否知道此事，可否證實？這位美國外交官回答問題之前，特別聲明他當天在會上的一切談話，都不代表國務院立場。但是他可以證實安倍總理的確與蔡英文很「偶然的」見了面。跟這次賴副總統赴日本參加安倍葬禮一樣，一切安排，日方都很講究。

安倍的名言「台灣有事就是日本有事」，未來任何日本的政治領袖希望接收安倍的政治遺產，也必得在這方面持續運作，不斷的加溫。但是台日關係的突破，還是一項巨大的挑戰。

（作者為紐約市大學經濟系教授）

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