自由廣場》潛艦戰力保存規劃 刻不容緩

◎ 宋啓成

邱永漢在《濁水溪》一書中，提到在第二次世界大戰戰後從日本搭船回到基隆剛下船時所見：「車站前面的碼頭有一艘翻倒的潛水艇，活像一隻巨大的鯨魚，腹部露出水面，附近的建築物大部份被炸彈摧毀...」。照描述情形看來，這艘停泊基隆港的日軍潛艇，顯然是遭盟軍飛機空襲所致。

一九七四年十一月，時任三軍大學副校長的蔣緯國將軍，邀請明德專案德籍軍事顧問，退役少將孟澤爾（Oskar Munzel）來台，與國軍各重要單位代表舉行一場以「關於台灣防衛國軍武器發展之建議」為題的座談。會中，孟澤爾發表「依據防衛台澎金馬的戰略構想兵器系統的發展應有何種優先」演說，以一次大戰後受凡爾賽合約限制，德軍仍可擔負使命之經驗為例，對國軍高層提供建言，他特別強調政府機關、軍事指揮所、海空軍基地、補給倉庫及海岸防禦設備地下化的重要。

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此後，國軍積極進行各重要設施的地下化建設，應與孟澤爾的建議有關。當中最為大家熟知的，乃一九八○年規劃，在花蓮加禮宛山興建洞庫的「佳山計畫」。工程歷時七年，於一九九二年一月完成硬體設施，是當時遠東地區最具規模的地下化工程，也是國軍最重要的戰力保存設施之一。

除佳山計畫外，據媒體報導，早在一九八八年兩艘海龍級潛艦自荷蘭返國時，國防部便著手規劃擇地興建一洞窟式潛艦基地；惜因土地取得及荷蘭後來未再出售潛艦等因素，該計畫胎死腹中。

近日媒體報導，國造潛艦造艦案已克服困難，多項「紅區裝備」陸續獲得，原型艦規劃在明年九月下水。一支足夠嚇阻、打擊威脅的水下武力，即將呈現在國人面前，對提振國防戰力及民心士氣，必將大有幫助。然而，當這條好消息到來的同時，我們也應注意俄烏戰爭的經驗，及近年來一直不斷的中共軍機擾台，這些事例在在凸顯來自空中的威脅不容忽視，這也是當年孟澤爾將軍提醒國軍最應優先注意的方面。

形勢既然已是如此，為即將加入國軍行列的潛艦預先準備好安全、妥當的家，實乃刻不容緩之事。

（作者為前國防大學戰爭學院上校教官，大學兼任助理教授）

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