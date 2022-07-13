自由廣場》（鏗鏘集）新北，不單是一個城市

◎ 李敏勇

台北市、新北市，分別以首都、人口最多的兩個院轄市，在政局上動見觀瞻，其實，兩市在客觀上、本質上也不同。尤以首都台北市，市長位子是總統的跳板。施政滿意度殿底的也有總統夢，更帶黨籍候選人奔走各地，誇言讓地方變得更好；新北市人口多，市長施政滿意度高，當然以為下一步就是總統了，豈知政治包裝紙破了，底細曝光。

新北市，不單是一個「城市」，視為一個「城市」並不合宜，是地方升格便宜行事留下的問題，就像其他院轄市。新北市，是一些城市和一些鄉村，包圍了台北市的大縣，因為人口多，從縣而成為市，有別於「縣」，更有別於仍有的省轄市：基隆市、新竹市、嘉義市；更有別於縣轄市：竹北市、彰化市、屏東市。

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新北市，仍然有濃厚的「縣」色彩，若比較日本的行政區域劃分，縣與都、府、道，同為第一層級，就更清楚了。日本的區、市、町、村則為第二層級。區和市有地方選舉，有議會、區長或市長，區更有特別區和功能區別，規劃細膩。以東京都為例，核心為廿三區、外圍廿六市、五町、八村。其中都內所有區與都內市就像台北市與新北市。

台北市與新北市不是雙子星城市，而是新北市包圍台北市的舉世罕見的市中市規劃。台北市是一個城市，但新北市其實是一些中小城市加一些鄉村。每天往返台北市、新北市的車陣，彷彿千軍萬馬奔馳，蔚為奇觀，形成唇齒關係。台灣的城市不盡形成近代都市，充其量只是人口密集區域，市民精神也未形成。

民進黨並未在台北市、新北市形成政治優勢，幾經波折，有志首都市長的前台中市長、前交通部長、無任所大使林佳龍。被賦予競選新北市長的任務；擔當CDC指揮官、孚眾望的衛福部長陳時中，被徵召競選台北市長。兩人挑戰的課題不盡相同，但都肩負責任。面對台北市、新北市的政治新局，各黨派人選摩拳擦掌，可以想見。

台北市挾首都資源優勢，適格的市長都不致於市政滿意度殿底。但新北市市長的真正挑戰多，如何治理一個不單是城市的行政區城？如何經營城鄉並置並包圍首都的廣大區域？考驗一個政治家的眼光和作為。日本東京都都內市的經營應該是可觀照的視野；德國有許多小型城市，交織構成另一種地域風貌，提供另一種異於大城市的生活區想像。新北市應該創造新的治理願景，而不是以為自己是一個城市。

（作者是詩人）

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