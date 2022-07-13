自由廣場》後安倍時代 台日開啟「善的循環2.0」

◎ 陳永昌

東日本大地震一年後的二○一二年三月十一日，日本政府舉辦「東日本大震災一周年追悼式」，天皇伉儷親自出席，司儀唱名內閣官員與外國使節一一上台獻花。台灣駐日代表處有副代表出席，但被安排坐在企業及團體一般座位區，未與其他使節團同席，也未唱名上台獻花。消息曝光後引發軒然大波，首相野田佳彥在國會公開道歉。

該年底，安倍晉三帶領自民黨重返執政，二○一三年兩週年追悼活動有了不同安排，駐日代表沈斯淳首度應邀出席，座位就在外交使節團區，在各國駐日使節上台後，司儀特別介紹「今年也邀請駐日台北經濟文化代表處出席」，沈斯淳上台獻花。安倍晉三事後在臉書寫道：「台灣捐給日本超過二百億日圓，比世界上任何國家都多，是日本的重要友人。去年的無禮對待，傷害許多台灣人的心」。即使中國駐日本大使臨時缺席抗議並延後重要訪問行程，安倍晉三政府絲毫不為所動。謝長廷派駐日本後，援例自二○一七年起連續三年出席追悼活動，直至二○二○年武肺疫情取消追悼會。

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以三一一這個悲傷日子為起點，牽繫日台兩國心之絆，從天災危難發生時相互慰問援助，到鳳梨與釋迦遭中國抵制後自發性支持消費，善的循環不斷延續與擴散。在安倍幕後穿針引線下，日本政府五度捐贈台灣疫苗總計三百九十萬劑，並在疫情最緊繃困難時刻伸出援手，善循環昇華到達最高峰。而安倍多次仗義執言「台灣有事，就是日本有事」，更讓台灣人感念在心。

安倍遭槍擊辭世後，不少台灣民眾有著日本駐台代表泉裕泰所說「就像失去依靠的孤兒」強烈感受，其來有自。蔡英文政府下令各級政府機關學校降半旗致哀，不過是回應強烈民意的應有適當作為。

副總統賴清德十一日代表總統蔡英文與全國人民前往東京，親自送別台灣好友最後一程，只是力行「吃人一口，還人一斗」做人基本道理，因為台灣人絕不想要蒙受忘恩背義的惡名！

九年前，台灣駐日代表出席官方追悼活動，公開與各國使節平起平坐，是安倍晉三突破長期不合理外交框架的重大決斷。而岸田內閣不畏壓力發給賴清德簽證，則是承繼貫徹安倍挺台路線另一項關鍵決策。如果原訂赴日悼念的中國國家副主席王歧山因此取消行程，只會徒增日台兩國民眾的反感。

前年九月安倍晉三撰寫悼詞，祈求前總統李登輝「化為千縷微風，溫柔守護日本與台灣」。如今再增添安倍晉三的守護，台日間已開啟「善的循環2.0」新篇章。

（作者為企業專業經理人）

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