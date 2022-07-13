自由廣場》看日本 邁向正常國家之道

◎ 朱孟庠

日本前首相安倍意外離世後，日本國會議員十一日的選舉，支持安倍路線的議員已逾三分之二修憲門檻。漫漫長路七十二年，執政聯盟終於已確定過三分之二。日本可望進行修憲，成為正常國家！

日本國家和平憲法第九條修正後，從此國軍正常化（不再只是自衛隊），爾後中國若出入日本之領海空或對台動武，日本能主動捍衛及協防（以目前中國的海空軍實力，尚難和日本匹敵）、出兵應戰，並發展攻擊性武器的國防工業……總之安倍過世，不僅影響大選，也牽動著地緣政治。未來中國若繼續藉仇恨式之民族主義獲取政治利益，恐怕將是災難的開始。

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回顧安倍承繼父親政治之路，自一九九三年步入政壇當選眾議員，至去年因病辭去首相，卅年政壇生涯極具影響力。事實上，安倍仍是日本國家之「大御所」。大御所一詞源自江戶德川幕府時期，即幕後決策者。即使安倍晉三去年因身體健康因素，辭去首相，但其以大御所的身分，影響力仍貫穿日本政府，並影響日本對國際外交重大議題的設定。

難能可貴的是：安倍政治家族，一家三代和台灣有著緊密牽繫，他生前對日本友人提到台灣時，總是說「不要讓台灣人感到孤單寂寞」，現在聽來更是多麼溫暖的話語。

今安倍驟逝，已激勵日本民族，將修改憲法，擁有自己的軍隊，成為一個正常國家；他對台灣的友好，也鼓舞著台灣人民：台灣國家之路絕非遙不可及，未來台灣國會本土陣營也能達到四分之三，透過正名制憲，我們也能完成國家正常化的歷史大夢。

作為國家領導人，安倍和李登輝一樣肩負使命，意欲引領國人掙脫歷史桎梏，一生心心念念為新國家、新國民之遠景而打拼。激勵新日本人之安倍晉三，與鼓舞新台灣人思維之李登輝，都是新時代的領航者，二人自也心心相惜。唯令人遺憾的是，安倍計畫將再次來台悼念李前總統，卻遇刺身亡。在不捨之餘，新台灣人更該團結打拼，為台灣國家之夢奮戰！

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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