自由廣場》（林保華專欄）安倍晉三：偉大戰略家

日本前首相安倍晉三不幸遇刺身亡。台灣失去一位至親。台灣有事就是日本有事；不要讓台灣感到寂寞。這些話充滿溫暖的人性。

安倍對台灣，除了歷史與現實因素，更出自他的偉大戰略眼光。二○○六年第一次出任首相就展現出來。那就是世界未來的發展與中國的崛起息息相關。因此他上任十八天後首次出訪目標不是最重要盟國美國，而是中國。安倍此行在於「知己知彼」。回國後不久決定修憲邁向正常國家，並且立即將防衛廳升格防衛省。

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安倍執政不到一年就下台，到二○一二年才奪回政權。此時的安倍就國內經濟射出著名的三支箭，激活廿多年來仿如一潭死水的經濟。

安倍的外交活動，可以說是在不聲不響彌補美國的外交空缺。第一次波斯灣戰爭後，美國就把主要精力放在中東，對中國綏靖，忽略中共所謂的「第三世界」。安倍深知美國是自由世界的領袖，美日同盟是亞太區域穩定的保障，因此他針對這點默默去補足。

他在第一任短短一年不但訪問中國，還訪問中國的天敵印度，在印度國會發表演講提到印太交匯「自由與繁榮之弧」，是印太戰略的萌芽。第二度出任首相後不久，他也訪問了印度、泰國與越南，再訪緬甸，這都是與中國有特殊關係的國家，在為印太戰略鋪陳。安倍訪問印度四次，這一次印度第一個為他下半旗。

更令人驚嘆的是，外界難以捉摸的川普出任美國總統後，安倍第一個拜訪，竟然能夠讓川普對他非常信任，把他視為「真正的朋友」，也孕育了印太戰略。當時新出任菲律賓總統的杜特蒂討好中國、攻擊美國，使美菲關係處於低谷，安倍堅持經援，避免菲律賓完全倒向中國。被川普放棄的跨太平洋戰略經濟夥伴關係協定，安倍也繼承下來。

日本與蒙古關係相當友好，安倍第二次執政才三個月就出訪蒙古，中國發出警告。但是二○一五年他再次訪問蒙古，以及前蘇聯的哈薩克斯坦等中亞五國，擴大「包圍圈」。二○一七年安倍訪問印尼，討論南海問題，以抗衡中國的滲透，也補足因為歐巴馬下台而走下坡的美國影響力。

二○一四年習近平訪問美國後院拉丁美洲四國，安倍緊接來訪五國，稱他們為日本的必要夥伴。其中巴西有兩百萬日本僑民，中國下很大功夫統戰巴西，但是這次安倍逝世，巴西下半旗三天。在這之前，安倍訪問了非洲三國，加倍對非洲的經援，觸犯了中國「專利」，中國痛罵他是「亞洲最大的麻煩製造者」，警告非洲國家。

即使有領土糾紛，安倍也很妥善處理日俄關係。安倍的國際戰略顯然視中國為全球大患，但他身段柔軟，沒有點名亂罵，而是以外交魅力來感召其他國家。就如他說「台灣有事就是日本有事」，沒有點名中國，只有做賊心虛才會對號入座。如今這位偉人走了，希望未來的世界，能夠依照他的遺志走下去。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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