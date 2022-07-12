社論》「一帶一路」的受害者–斯里蘭卡

南亞島國斯里蘭卡國家破產，無力償付總額超過五百億美元外債，總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）、總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremasinghe）都宣布辭職下台。人口兩千兩百多萬的斯國，由於外匯枯竭，能源、食物和醫藥匱乏，去年九月陷入一九四八年獨立以來最嚴重的經濟危機。民眾抗議持續數月，危機未見改善，通貨膨脹率上月高達五十四％，人民忍無可忍，上週六佔領總統官邸，總理住宅遭縱火。

斯國的經濟危機，主要肇因總體經濟政策和管理不當。曾是英國殖民地的斯國，以錫蘭為世人所熟知。它主要外匯來源的觀光旅遊業，二○一九年受恐怖攻擊影響，這兩年又飽受疫情打擊，整體外匯收入大減。加上政府沉重債務、烏俄戰爭引發能源、糧食漲價，更使危機加深。五月十九日，由於無法償付外債，陷入自獨立以來首次主權債務違約。飽受經濟動盪之苦的斯國人民，走上首都可倫坡街頭抗議，隨著危機持續，終於演變成嚴重的政治危機。

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拉賈帕克薩家族被控貪污腐化，是國家破產的罪魁禍首。他的兄長馬辛達（Mahinda Rajapaksa）二○○九年領導軍隊擊敗少數族裔「坦米爾之虎」解放組織，結束內戰，以戰爭英雄受到擁戴，也得到多數族裔的僧伽羅人支持。兄弟兩人歷任總統、總理，親人也擔任國會議員、國防、外交部長等職務，是典型的家族政治，長期壟斷政壇，且被控以國家暴力壓制政治社會異議的原凶。他們基本上是社會主義者，好做大型基本公共建設，外交上親近中國，從而帶領原本經濟狀況不算太差的國家，一腳踩進中國的「一帶一路」債務陷阱。戲劇性的是，家族政治讓他們權傾一時，但伴隨的貪污腐敗無能，讓他們最終被人民推翻。

斯國與中國早在「一帶一路」之前即建立投資建設合作關係。位處印度次大陸東南邊的斯國，以其島國外型而有「印度洋眼淚」之稱，是戰略要地，中國看上它針對印度的地緣政治重要性，展布「二十一世紀海上絲綢之路」的要站。如此這般，中國與拉賈帕克薩家族壟斷，一拍即合，大舉投資，包括建立經濟特區、工業園區、貨櫃碼頭、機場、高速公路、發電廠等開發建設。

與「一帶一路」在其他國家的實務相似，主政者引進中國資金和建設力量，起初或不無充實基本公共建設的考量，但以好大喜功，人謀不臧，向中國大幅舉債常投入不具經濟效益的大型建設，過多大而無當、華而不實的「白象」工程，最終以國家背負沉重的債務收場。《紐約時報》曾以斯國的馬特拉機場和漢班托塔港口為例，報導「世界上最空曠的機場」和「拱手讓給中國租期九十九年的港口」；在拉賈帕克薩家族與中國聯手之下，斯國陷入債務陷阱，且助長經濟困境和政治專制腐敗的暗黑景象。從而，人們一提到「一帶一路」的失敗經驗，斯國常被當成顯著例子；近日斯國的悲慘景象，如實描繪了其惡果。

事實上，後進國家陷入「一帶一路」債務陷阱的例子不勝枚舉。南美委內瑞拉、非洲烏干達、亞洲寮國都先後傳出被迫把重大資源或建設營運權交給中國以抵債的案例。統計顯示，對中國資金依賴最深的吉布地、剛果、東加、馬爾地夫、柬埔寨是最可能的受害者。

印度戰略專家錢納尼（Brahma Chellaney）二○一七年首次以「債務陷阱外交」警告各國，中國拿難以持續的貸款壓榨窮國，最終迫使它們把戰略影響力拱手讓出。這一警告，旋即獲得廣大回響，美國川普政府正視並著手因應，英國軍情六處負責人公開指責中國獲取窮國關鍵設施，並增強其影響力的作為。誠然，以往歐美國家曾對開發中國家提供基本建設貸款，也帶來若干「白象」工程等負面效應，但「一帶一路」的債務陷阱，深具中國特色。

中國特色之一，是欠缺透明性，估計有一半貸款是未向世界銀行及國際貨幣基金報備的「帳外帳」。更糟的，大部分以中國國營銀行的高風險、高利率形式提供；借款國一旦無力償還，中國的銀行常以優先債權人，取得經營權等有利條件。從而，「一帶一路」透過債務陷阱施行新殖民主義和經濟帝國主義的批判不斷，就經濟層面而言，是協助發展或放高利貸的質疑更普遍。

然而，中國也非無往不利。隨著窮國經濟陷入困境，無力償債案例頻傳，中國也被拖入自己製造的債務陷阱；斯國尋求國際緊急救助，中國立即面臨是否開例打消債務；身為窮國最大單一債主，中國製造錢坑讓窮國跳，自己也受拖累。害人害己，即此之謂也。

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