自由廣場》﹙北社評論﹚司法改革是轉型正義成敗的關鍵

◎ 陳君愷

五月底，促轉會結束四年來的任務，其相關業務則分散到各部會，由行政院統籌辦理。問題是：促轉條例所謂「為促進轉型正義及落實自由民主憲政秩序」的目標，已經達成了嗎？

為了回答這個問題，我們不妨回頭來檢視一下，「自由民主憲政秩序」的基本原理為何。近代西方民主政治三權分立的原理，乃是透過權力的互相監督、制衡，以避免權力的濫用。只不過，在選舉制度下，行政權、立法權皆憑藉政治實力，依選票多寡取得權力；唯獨司法權，倚靠的是說理，亦即根據證據法則與論理法則，來監督並規範政治人物的行為，使其遵循國家法治的常軌。

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反觀威權統治時期，統治者則是將行政、立法、司法等權力機構，全部掌握在手中，用以監控並統治人民。隨著臺灣的民主化，行政、立法在歷次選舉的角逐與運作下，經過新陳代謝，已建立一定的遊戲規則；但司法顯然沒有經過相應的改變，也就依然故我，延續威權統治時期的型態。

許多人時常批評司法「辦綠不辦藍」、「有錢判生，無錢判死」，以此詬病司法不公。但卻忽略了：如果法官意圖入人於罪或出人於罪，則在進行審判時，必定會歪曲證據與違背論理；其顛倒是非黑白如此，卻美其名為「自由心證」。由此顯見：不受理性拘束、缺乏近代知識基礎的司法判決，才是問題所在。

這樣的判決品質，在威權統治時期，乃是常態，其流毒以迄於今。只是轉型正義的焦點，總放在政治性冤案的救濟；而許許多多的非政治性冤案，至今依舊沉冤莫雪。

司法判決，法官得以恣意為之，而不必受到訴究，這是威權統治的遺緒，實與獎善懲惡的原則相違；因此，淘汰不良法官，重新建立司法公信，才是司法改革的重中之重。況且，終身職的法官，其所做出的枉法裁判，尤應終身不受請求權時效、法律追訴期限的限制，方符合權責相符的機制。

質言之，如果司法無法真正獲得改革，則追逐權力的行政、立法，加上恣意濫權的司法，終將讓台灣的民主，淪為叢林法則的權力競技場，完全違反權力制衡的原理，則「自由民主憲政秩序」又如何獲得落實？更遑論「促進轉型正義」了！

（作者是北社理事，輔仁大學歷史學系教授。）

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