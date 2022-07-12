自由廣場》推動俄烏談判未成 法國戰略轉變

◎ 姚中原

西歐國家雖然認同北約組織為後冷戰時期維護歐洲安全的主要機制，但美國在北約的功能與必要性，偶被質疑。特別是法國向來不希望美國主導歐洲事務。因而法國積極強化自身對地區性危機的處理能力，以扮演歐洲領頭羊角色。以俄烏戰爭為例，法國不採取美國般的純軍事力量抗俄，而盼透過俄烏談判化解危機，並對全球安全做出貢獻。

六月十六日，法、德、義三國領袖首度前往基輔會見烏克蘭總統澤倫斯基，展現歐洲團結並支持烏國抗俄的決心。法國總統馬克宏接受《烏克蘭國家通訊社》訪問時坦言，他近來花了許多時間與俄羅斯總統普廷談判，但未產生預期結果，令人失望。

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法國總統馬克宏可謂是國際領導人中，最積極且熱衷推動俄烏和談的國家元首。戰爭發生前半個多月，二月七日馬克宏即率先前往莫斯科與普廷會談。當時兩人隔著四米長桌的談話場景令人印象深刻。二月廿日馬克宏再以電話與普廷溝通，試圖斡旋俄烏兩國紛爭並阻止普廷發動戰爭。但四天後，普廷仍下令入侵烏克蘭。

兩次斡旋失敗，並未打消法國以外交手段解決歐洲危機的使命。俄烏開戰至今，根據媒體報導，馬克宏至少有十四次，分別打電話給澤倫斯基與普廷，希望兩國立即停止戰火。例如五月三日馬克宏和普廷曾進行長達兩小時的通話，馬克宏向普廷表明，他願意擔任調解人，協助雙方談判；但普廷反而提出要求，只要西方不再供給烏克蘭武器就可停戰。普廷不領情的頑強態度，研判應讓馬克宏開始有了覺悟。

擔任歐盟輪值主席國至六月月卅日的馬克宏，在俄烏戰爭前後，希望展現法國的影響力，馬不停蹄的與普廷對話試圖止戰，但都徒勞無功，反成北約各國的嘲諷對象。馬克宏曾公開表示「我們絕不能羞辱俄羅斯」的一席話，亦引來東歐和烏克蘭的強烈抨擊，澤倫斯基更直接批評馬克宏「沒有國家領導人該有的格局」。

西歐地區幅員最大國家、軍力最強的法國，在俄烏戰爭中，雖對俄國實施經濟制裁並且軍援烏克蘭，但促成談判才是法國的主要戰略目標。然而上述方案，未獲俄國善意回應，甚至得不到英美北約大國的支持。

因此重新採取嚴格的軍事戰略應對俄國，相信將是法國較務實且必要作法。而法國的強硬態度，最近似已顯露出來，路透社六月廿七日報導「法國總統馬克宏出席七大工業國集團（G7）在德國舉行的峰會時公開指責：「俄國行為觸犯戰爭罪，必須被追究責任」；並說「俄國不可以，也不能贏得烏克蘭戰爭」。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

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