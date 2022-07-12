自由廣場》從葉慶元看國民黨忘恩負義的本質

◎ 于則章

前日本首相安倍晉三日前遭人槍擊，不幸過世。全球各國政要都紛紛表達哀悼，即便最近與日本劍拔弩張的中國與俄羅斯，也由分別由國家主席習近平與俄羅斯總統普廷表達哀悼，而這位堪稱是有史以來最挺台的前首相驟逝，讓台灣人有如痛失親人，連日來主動前往日本交流協會獻花表達哀悼的民眾不計其數，民進黨政府也繼美、印、澳等國宣布下半旗向安倍致敬，不料此舉竟引發國民黨前考紀會主委葉慶元的強烈不滿，痛批安倍是卸任首相，不是現任友邦元首，對於我國、世界和平或人類進步也沒有偉大貢獻，為什麼要降半旗？

指控政府「違法」乍聽之下很嚇人，但事實上《國旗下半旗實施辦法》的位階只是行政規則，而不是法。而依該辦法第四條，只要是對國家有特殊勳勞或偉大貢獻者、對世界和平或人類進步有偉大貢獻者、現任友邦元首，經總統決定就可下半旗。姑且不論安倍在其任內率先提出「自由開放的印太區域」，這個概念被前美國總統川普採納，並奠定今日美國的「印太戰略」。前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林在其著作《安倍晉三大戰略》中就肯定，在所有對抗中國霸權野心的民主國家中，安倍政府發展出「最清晰的大戰略概念、共識和執行方法」。更不用提，安倍卸任後，多次明確表態「台灣有事，就是日本有事，更是美日同盟有事」，如此論述已成為美日歐澳等主要民主國家的共識，對嚇阻中國侵台野心，促進台海和平的貢獻已是眾所周知。

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更何況，每當台灣遭遇危難，安倍也不時對台灣伸出援手，給予台灣精神與物質的奧援，像是二０一八花蓮大地震，他就首開先例拍攝影片在鏡頭前親筆揮毫寫下「台灣加油」四個大字；去年台灣爆發武漢肺炎社區感染疫情導致人心惶惶時，他也與日本政界人士攜手將數批疫苗捐贈給台灣，穩住了台灣的民心，尤其中國惡意打壓台灣的鳳梨等農產品時，他更拍攝影片大讚台灣鳳梨，這些都是全台灣人所共見共聞的事實，試問葉慶元究竟是瞎還是假裝沒看到？

國民黨對日本如此，對當年將他們這個難民敗兵集團、保護他們七十多年的美國也是一樣，每當民進黨跟美國走近一點，就會醋勁痛罵「抱美國大腿」；只要逮到機會就會見縫插針散播「疑美論」，對收留他們的台灣更毫無感激之情，不但跟著中國一個鼻孔出氣，貶台辱台扯後腿不遺餘力，滿腦子只想將台灣雙手奉上給中國，葉慶元對台灣下半旗向安倍致敬大動肝火痛批媚日，不過是再次暴露國民黨忘恩負義的本質而已。

（作者是公務員）

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