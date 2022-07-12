自由廣場》﹙鏗鏘集﹚安倍一家都是保台派

◎ 王景弘

日本前首相安倍晉三不幸遇剌，台灣失去一位理念相同、有情有義的夥伴，民主陣營失去一位深謀遠慮、膽識過人的戰略先知。

安倍宣示台日共同安全利益，和維護戰後秩序的決心：「台灣有事，就是日本有事。」台灣有事，就是中國侵略；台灣被中國併吞，唇亡齒寒，日本安全不保，這是美日安保條約的核心。

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中國圖謀霸權，企圖分化，各個擊破，民主國家必須集體強勢因應。安倍倡議美、澳、印、日合作抗衡中國，形成「四方」對話，也演變出美國的印太戰略，他的遠見重建日本在國際舞台的角色。

安倍兩大戰略思考，都把台灣納入美、日民主陣營，不但保障台灣安全，而且提升台灣國際地位。產經新聞特派員矢板明夫認為安倍堅定「親美、挺台、抗中」，是「台灣最好的朋友」，實為最忠實的定論。

新黨深藍反對降半旗哀悼安倍，那是逆蔣，不知敵友，無心安身立命之地。安倍晉三外祖父岸信介，外叔公佐藤榮作都當過首相，強力支持蔣介石，勸他放棄虛構的中國法統，走獨立路線。

一九七一年聯合國代表權敗北，外交部次長楊西崑密告馬康衛大使，總統府秘書長張群訪日歸來，有首相佐藤榮作及前首相岸信介的機密建言，轉達給蔣介石：「中華民國的唯一希望」是走獨立的路線，放棄所有對大陸的主張。

一九七二年八月，駐美大使沈劍虹也密告季辛吉，「有些朋友勸我們成為獨立國家」，這話與楊西崑之言相呼應。楊西崑說他確信蔣經國知道佐藤兄弟的訊息，那蔣經國的「革新保台」是否與此建言有關？

不論勸「中華民國」走獨立路線，或挺台抗中，底線相同：都是保障台灣不被中國併吞。安倍一家都是保台派。

（作者是資深新聞工作者）

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