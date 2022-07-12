自由廣場》李登輝、安倍遺志由台灣人發揚光大

◎ 林逸民

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫，一直對推動台日交流不遺餘力，經過他多方奔走，仿效日本李登輝之友會，於六月成立台灣安倍之友會，原本七月將邀請安倍晉三訪台參與成立大會，豈料安倍竟然遇刺身亡，而在安倍驟然離世後，台灣人民更是任重道遠。

台灣人熟知安倍晉三是最友台的首相，明確定位「台灣是日本的朋友」、「台灣與我們有共同的基本價值觀，是重要的夥伴與友人」，卸任後仍屢屢發表友台主張與言論，「台灣有事，就是日本有事」名言，更讓台灣人無比感動。

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安倍晉三「一門三相」，即外祖父岸信介、外叔祖父佐藤榮作，以及安倍晉三本人，是日本最反共抗中親台的政治系譜，岸信介是戰後首任訪台的日本首相，而佐藤榮作是最後一位於任內訪台的日本首相。安倍的成就，不僅來自家學淵源，還與台灣息息相關，因為安倍政治正是延續李登輝先生的意志。

安倍晉三與李登輝先生相知相惜，視其為導師，李登輝先生曾贈他「冷靜、謙虛」墨寶，又追加「忍耐」，當安倍第一任期因病卸任後訪台，李登輝先生以「日本政治能夠託付的領袖，除你之外別無他人」鼓勵安倍「再當一次首相」，李登輝先生更親自指導安倍「國家正常化」，建議日本應成立「國家安全保障會議」以及修憲。

安倍作為日本戰後任期最長、領導力最強首相，最關鍵根本的貢獻，那就是重新恢復日本做為一個正常國家的國家戰略思維，強化國家安全防衛力量與外交結盟，雖然修憲尚待後人完成，但安倍任內已經做到：防衛廳升格防衛省、成立國安會、國安會改革、修改憲法解釋與安保法制等等，更在美國缺席後繼續戮力推動CPTPP。安倍的成就來自李登輝先生的指導，其實是台灣「寧靜革命」的延續。

李登輝先生為台灣打下民主化、台灣意識的建國基礎，傳承到安倍，讓日本走向正常化，成為穩定區域安全的重要基石，也成為台灣的倚靠。安倍促成台日高度友好，《日本經濟新聞》民調顯示高達九十一％的日本民眾認為日本應對「台灣有事」做好準備，可見安倍的貢獻。

如今兩人都離我們遠去，這個時候，正如矢板明夫所言：「安倍留下的空白，今後需要大家一起努力填補。」務必要繼續台灣與日本的國家正常化，台灣人民一起繼承兩人的遺志，在這條李登輝、安倍晉三開闢的自由、民主、人權、主權的普世價值道路上，勇敢走下去。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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